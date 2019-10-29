Прошли новые дискуссии касательно памятника в парке Победы. Будет создана рабочая группа

Также в этом месте можно разместить информационные таблички об историческом контексте памятника, постановили во вторник, 29 октября, на совместном заседании комиссии Сейма по образованию, науке и культуре и по иностранным делам.

Чтобы обсудить эти и другие возможные решения, в Сейме будет создана рабочая группа. Также группа может рассмотреть вопрос о переименовании памятника.

На заседании комиссий прозвучали противоречивые мнения о том, может ли комиссия рекомендовать демонтаж памятника.

С одной стороны, депутаты указали, что Латвия не вправе этого сделать, пока существует договор с Россией об охране памятников, с другой стороны, прозвучало предложение все же рекомендовать демонтаж.

Острые дискуссии вызвало выдвинутое председателем комиссии по иностранным делам Рихардом Колсом (VL/TB-LNNK) предложение денонсировать статью об охране мемориальных построек в договоре с Россией, заключенном в первом половине 90-х годов. Колс допускает, что комиссия могла бы проголосовать по этому вопросу.

Присутствующий на заседании представитель МИД заявил, что указанная статья является неотъемлемой частью договора о выводе из Латвии российских войск, и односторонний отказ от этой нормы ведет к "известным рискам".

Заседание комиссий проходило в связи с поданной в Сейм инициативой жителей о демонтаже памятника в парке Победы. В 2016 году аналогичное заявление Сейм отклонил.

Ранее сообщалось, что Госполиция начала уголовный процесс по факту случая, когда пока что неустановленное лицо написало у подножия памятника в парке Победы в Пардаугаве слово "оккупанты".