Вт, 29.10.2019
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Прошли новые дискуссии касательно памятника в парке Победы. Будет создана рабочая группа

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

Территория возле памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков может быть преобразована согласно концепции площади Победы, создание которой начиналось в годы Первой Республики. 

Также в этом месте можно разместить информационные таблички об историческом контексте памятника, постановили во вторник, 29 октября, на совместном заседании комиссии Сейма по образованию, науке и культуре и по иностранным делам. 

Чтобы обсудить эти и другие возможные решения, в Сейме будет создана рабочая группа. Также группа может рассмотреть вопрос о переименовании памятника.

На заседании комиссий прозвучали противоречивые мнения о том, может ли комиссия рекомендовать демонтаж памятника.

С одной стороны, депутаты указали, что Латвия не вправе этого сделать, пока существует договор с Россией об охране памятников, с другой стороны, прозвучало предложение все же рекомендовать демонтаж. 

Острые дискуссии вызвало выдвинутое председателем комиссии по иностранным делам Рихардом Колсом (VL/TB-LNNK) предложение денонсировать статью об охране мемориальных построек в договоре с Россией, заключенном в первом половине 90-х годов. Колс допускает, что комиссия могла бы проголосовать по этому вопросу. 

Присутствующий на заседании представитель МИД заявил, что указанная статья является неотъемлемой частью договора о выводе из Латвии российских войск, и односторонний отказ от этой нормы ведет к "известным рискам". 

Заседание комиссий проходило в связи с поданной в Сейм инициативой жителей о демонтаже памятника в парке Победы. В 2016 году аналогичное заявление Сейм отклонил. 

Ранее сообщалось, что Госполиция начала уголовный процесс по факту случая, когда пока что неустановленное лицо написало у подножия памятника в парке Победы в Пардаугаве слово "оккупанты".

Галерея: Вандалы осквернили памятник в парке Победы

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