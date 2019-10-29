На Южном мосту произошло сразу три ДТП. Одно из них - с участием автобуса Rīgas Satiksme

Первое ДТП произошло в 17.16 в направлении из Пардаугавы на улицу Лубанас - здесь столкнулись два легковых автомобиля марки Mercedes-Benz и Renault, а также автобус Rīgas Satiksme.

По информации полиции, в этом столкновении пострадали водители легковых автомобилей, они были доставлены в больницу.

Второе ДТП произошло там же в 18.13, но в противоположном направлении - в Пардаугаву, где столкнулись три автомобиля Toyota, Renault и Volkswagen. В этой аварии обошлось без пострадавших.

Третья авария случилась в 17.59 на съезде с Южного моста, где столкнулись автомобиль марки Opel и грузовик Man. По информации полиции, здесь также обошлось без пострадавших.

Госполиция призвала выбирать другие маршруты, минуя Южный мост.

Также службы призывают выбирать соответствующую погодным условиям скорость и соблюдать дистанцию.