На Южном мосту произошло сразу три ДТП. Одно из них - с участием автобуса Rīgas Satiksme

Во вторник вечером, 29 октября, на Южном мосту произошло сразу три ДТП, в результате чего было значительно затруднено движение, рассказали агентству LETA в Госполиции.
Первое ДТП произошло в 17.16 в направлении из Пардаугавы на улицу Лубанас - здесь столкнулись два легковых автомобиля марки Mercedes-Benz и Renault, а также автобус Rīgas Satiksme.
По информации полиции, в этом столкновении пострадали водители легковых автомобилей, они были доставлены в больницу.
Второе ДТП произошло там же в 18.13, но в противоположном направлении - в Пардаугаву, где столкнулись три автомобиля Toyota, Renault и Volkswagen. В этой аварии обошлось без пострадавших.
Третья авария случилась в 17.59 на съезде с Южного моста, где столкнулись автомобиль марки Opel и грузовик Man. По информации полиции, здесь также обошлось без пострадавших.
Госполиция призвала выбирать другие маршруты, минуя Южный мост.
Также службы призывают выбирать соответствующую погодным условиям скорость и соблюдать дистанцию.
Uz Dienvidu tilta #Rīga #Latvija, Ķengaraga virzienā notikusi avārija ar autobusa un vairāku vieglo auto iesaisti. Kustība tikai pa vienu joslu. Darbojās operatīvie dienesti. #Sastrēgums sākās Ziepniekkalnā.— BreakingLV (@breakinglv) 29 октября 2019 г.
📸 Maksims Jakunins pic.twitter.com/hSgkdKR69x