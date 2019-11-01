"Сильная женщина должна уметь и успевать всё". Александра Албу - первая девушка из России в UFC

Александра родилась в 1990 году в Молдове, но в 18 лет переехала в Москву, так как собиралась поступать в российский университет. Девушка рассказывает, что её бабушка из России, а сама она училась в русскоязычной школе и общалась всегда только на русском.

В UFC Александра выступает под российским флагом и не видит в этом никакой проблемы.

Спортсменка в интервью порталу Lenta.ru рассказала, что родилась в маленьком молдавском городке, где особо нечем было заняться. В десять лет Александра начала увлекаться карате и в первый же год заняла призовое место на соревнованиях.

"В ММА я перешла потому, что любила работать в полный контакт. В карате этого нет. К тому же ММА - разнообразный вид спорта, в котором можно пробовать всё что угодно", - говорит Александра.

Контракт с UFC для Александры стал неожиданностью. Девушка признаётся, что, конечно, она планировала выступать в Европе и США, но о UFC даже не мечтала.

Интересно, что бои в UFC - это не основной род деятельности девушки, а хобби. Александра в Москве работает фитнес-тренером, потому что гонорары за бои в октагоне не покрывают всех её расходов на жизнь в столице России.

То, что Александра очень много времени проводит в тренажёрном зале легко понять, открыв её Instagram. Большинство фотографий девушки с тренировок. Девушка говорит, что это связано как раз с тем, что она всё время проводит на работе.

В Instagram Александры также можно найти довольно откровенные фотографии, хотя девушка их не считает таковыми. "Например, фото в купальнике - мне кажется, это совсем не откровенно. Все на пляже ходят в купальниках. Вообще, так я показываю свою форму. Я тренер", - говорит Александра.