"Сильная женщина должна уметь и успевать всё". Александра Албу - первая девушка из России в UFC
Александра Албу - первая девушка из России в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). С 2015 года Албу под эгидой этой организации провела уже четыре боя, в которых одержала две победы и потерпела два поражения.
Александра родилась в 1990 году в Молдове, но в 18 лет переехала в Москву, так как собиралась поступать в российский университет. Девушка рассказывает, что её бабушка из России, а сама она училась в русскоязычной школе и общалась всегда только на русском.
В UFC Александра выступает под российским флагом и не видит в этом никакой проблемы.
Спортсменка в интервью порталу Lenta.ru рассказала, что родилась в маленьком молдавском городке, где особо нечем было заняться. В десять лет Александра начала увлекаться карате и в первый же год заняла призовое место на соревнованиях.
"В ММА я перешла потому, что любила работать в полный контакт. В карате этого нет. К тому же ММА - разнообразный вид спорта, в котором можно пробовать всё что угодно", - говорит Александра.
Контракт с UFC для Александры стал неожиданностью. Девушка признаётся, что, конечно, она планировала выступать в Европе и США, но о UFC даже не мечтала.
Интересно, что бои в UFC - это не основной род деятельности девушки, а хобби. Александра в Москве работает фитнес-тренером, потому что гонорары за бои в октагоне не покрывают всех её расходов на жизнь в столице России.
Нет слов, фото от @danjaivanov 🤪шикарный фотограф,все как есть передаёт 👌🏽😉 #mma #mmafighter #mmagirls #fight #fights #ufc #ufcrussia #ufcmoscow #workout #workhardplayhard #gym #training #stitchalbu #sashaalbu #alexandraalbu #personaltraining #shoulders #workhardplaydhard #girl #girls #stitch #coach #food #hungry #reebok
То, что Александра очень много времени проводит в тренажёрном зале легко понять, открыв её Instagram. Большинство фотографий девушки с тренировок. Девушка говорит, что это связано как раз с тем, что она всё время проводит на работе.
В Instagram Александры также можно найти довольно откровенные фотографии, хотя девушка их не считает таковыми. "Например, фото в купальнике - мне кажется, это совсем не откровенно. Все на пляже ходят в купальниках. Вообще, так я показываю свою форму. Я тренер", - говорит Александра.
Александра отметила, что многие убеждены, что драться в октагоне - занятие не для женщин. Но девушка слушает только себя и занимается тем, что приносит ей радость и доход. Тем не менее, в жизни Александры есть место и для стирки с уборкой.
"В наше время сильная женщина должна уметь и успевать всё. Я стараюсь это делать".
Фотосъемка прошла быстро и успешно 👌🏽😅 все таки женское мма, это красиво 🤪#mma #mmafighter #mmagirls #fight #fights #ufc #ufcrussia #ufcmoscow #workout #workhardplayhard #gym #training #stitchalbu #sashaalbu #alexandraalbu #personaltraining #shoulders #workhardplaydhard #girl #girls #stitch #coach #food #hungry #reebok #ufcphoenix @ufc
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