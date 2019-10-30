Стиль гостей 1-го дня RFW: без роскоши, но в тренде с акцентом на черный, гламур и меха

31-я Рижская неделя моды началась несколько нетрадиционно. Как такового официального торжественного открытия с VIP-персонами не было, более того - первое мероприятие в рамках RFW состоялось не в каком-либо модном месте для избранных, а... в торговом центре Spice, и попасть на него могли не только приглашенные гости, но и все желающие из числа шопингующих или приехавших отдохнуть с семьей.