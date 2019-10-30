Стиль гостей 1-го дня RFW: без роскоши, но в тренде с акцентом на черный, гламур и меха
31-я Рижская неделя моды началась несколько нетрадиционно. Как такового официального торжественного открытия с VIP-персонами не было, более того - первое мероприятие в рамках RFW состоялось не в каком-либо модном месте для избранных, а... в торговом центре Spice, и попасть на него могли не только приглашенные гости, но и все желающие из числа шопингующих или приехавших отдохнуть с семьей.
Балтийская федерация моды вечером 29 октября, в первый день RIGA FASHION WEEK, провела акцию в поддержку студентов Латвийской Художественной академии, в рамках которой была предоставлена возможность помочь молодым талантливым модельерам, купив майки RFW эксклюзивного дизайна от уже известных латвийских модельеров.
Возможно, выбор столь демократичного места для этого мероприятия стал причиной того, что его не сочли нужным посетить самые известные представители модного бомонда,
но это никак не сказалось на праздничной атмосфере прекрасно организованной теплой вечеринки с участием популярных латвийских музыкантов - Маркуса Ривы, Аминаты, групп Dagamba, Triana Park и Dvines.
Оцените стиль гостей первого дня Рижской недели моды, для которых не важно, где, а важно, как себя показать...
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Галерея: RIGA FASHION WEEK Limited Edition T-shirt presentation
Отвечают Маркус Рива, Амината и другие. Закупка в "секондах", кроссовки за 1000+ евро и очки из "Римчика">>>