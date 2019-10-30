Штраф 70 000 евро растёт с каждым днём: у владельцев развалины на улице Калнциема серьёзные неприятности

Владельцы здания подали в стройуправу документы о реконструкции, однако в учреждении их не приняли, поскольку те были некачественными, рассказал мэр Риги Олег Буров. В ближайшие дни владельцам нужно доставить новые документы, однако прогнозы не оптимистичны. Темпы очень медленные, а у думы вовсе нет никакого прямого контакта с владельцами.

"Они продолжают получать штрафы, за один дом на Ранькя дамбис - около 50 000 евро, за второй дом на улице Калнциема - около 20 000 евро. Каждый штраф они оспаривают в суде, всё проигрывают. Согласно последней информации, самоуправление начинает принимать небольшие деньги от них, около 2000-3000 евро", - отметил председатель Рижской думы.

В Рижской думе пояснили, что развалина находится на разных адресах - у здания на улице Калнциема 2B владелец NC K2B, в свою очередь на Ранькя дамбис - NC K2A.

В базе данных Lursoft указано, что у обоих предприятий один владелец - Алексей Николаенко, гражданин Эстонии 1945 года рождения. Адрес - почтовый ящик в многоквартирном доме в пригороде Латгалии.

Галерея: Горевшие развалины на улице Калнциема

Если звонить в K2B по телефону, указанному в базе данные Firmas.lv, оператор сообщает - номер не действителен или не используется.

"Самоуправление не планирует в принудительном порядке что-то приводить в порядок, сносить уже нечего. Строить за счёт денег рижан - полностью исключено. Единственный инструмент - продолжать штрафовать", - добавил мэр столицы.

Галерея: Развалины на улице Калнциема 2А и 2Б

Напомним, уголовный процесс о пожаре в здании полиция начала в ноябре прошлого года. Он был начат по статье о преступном деянии в отношении имущества.

Отмечалось, что несколько лет назад здание признали деградирующей постройкой, которое может быть опасно для человека. Зданию 1914 года строения была применена повышенная ставка налога на недвижимость.

Галерея: Снос развалины на улице Калнциема

Пожар произошел в ночь с 24 на 25 ноября - в 3.38. Всего на площади в 4650 кв.м. горели все этажи здания и крыша.

В прошлом году было принято решение, что самоуправление приведет здание в порядок в принудительном порядке.