Трагическое ДТП на Вентспилсском шоссе: столкнулись грузовик и легковой автомобиль

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 141 ДТП, в авариях пострадали 20 человек, один погиб, сообщает Государственная полиция.
Среди пострадавших в ДТП было четыре пешехода.
Авария с погибшим произошла во вторник утром в Таргальской волости на Вентспилсском шоссе, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция за прошедшие сутки задержала 12 водителей, за превышение скорости оформлено 186 протоколов.
В целом за прошедшие сутки полиция оформила 418 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.