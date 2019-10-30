Ср, 30.10.2019
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Трагическое ДТП на Вентспилсском шоссе: столкнулись грузовик и легковой автомобиль

ФОТО: Sadursme.lv

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 141 ДТП, в авариях пострадали 20 человек, один погиб, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших в ДТП было четыре пешехода.

Авария с погибшим произошла во вторник утром в Таргальской волости на Вентспилсском шоссе, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция за прошедшие сутки задержала 12 водителей, за превышение скорости оформлено 186 протоколов.

В целом за прошедшие сутки полиция оформила 418 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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