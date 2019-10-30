Трагическое ДТП на Вентспилсском шоссе: столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Среди пострадавших в ДТП было четыре пешехода.

Авария с погибшим произошла во вторник утром в Таргальской волости на Вентспилсском шоссе, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция за прошедшие сутки задержала 12 водителей, за превышение скорости оформлено 186 протоколов.