Видео: Российский хоккеист Свечников забил из-за ворот. Такого в НХЛ ещё не было

Российский хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари".
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Каролины".
Редким по красоте получился первый гол 19-летнего россиянина. Свечников находился за воротами вратаря "Калгари", но вместо передачи на пятачок или на синюю линию он поднял шайбу на крюк и забросил в ворота. Смотрите!
You'll always remember where you were when @ASvechnikov_37 scored the first lacrosse goal in @NHL history pic.twitter.com/DRE8nxTRzc— Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019
Hi @SportsCenter, it's us. The jerk team. #SCTop10 pic.twitter.com/IbvT7JILAq— Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019
Подобный гол забивал финский нападающий Микаэль Гранлунд в ворота сборной России, но это было на чемпионате мира. Национальная Хоккейна Лига подобных голов не помнит.
Второй гол Андрея Свечникова оказался более стандартным, но зато стал победным для его команды.
oh and here is that other goal, also scored by Andrei pic.twitter.com/o18Nuszlb3— Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019
"Последние два года он тренирует этот бросок каждый день. И, я уверен, делал это раньше. На тренировке он никогда не промахивается. Было лишь делом времени, когда у него это получится. Конечно, для нас этот гол стал очень важным", - приводит слова тренера "Каролины" Рода Бринд’Амора Sports.ru.
Попытка Свечникова забить из-за ворот в прошлом сезоне. pic.twitter.com/igbM1HI1LA— sports_centre (@sportscentre9) October 30, 2019
Отметим, что Свечников сделал дубль во втором матче подряд. Всего в 12 матчах в этом сезоне на счету хоккеиста 5 голов и 7 результативных передач.