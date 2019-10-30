Видео: Российский хоккеист Свечников забил из-за ворот. Такого в НХЛ ещё не было

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Каролины".

Редким по красоте получился первый гол 19-летнего россиянина. Свечников находился за воротами вратаря "Калгари", но вместо передачи на пятачок или на синюю линию он поднял шайбу на крюк и забросил в ворота. Смотрите!

You'll always remember where you were when @ASvechnikov_37 scored the first lacrosse goal in @NHL history pic.twitter.com/DRE8nxTRzc — Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019

Подобный гол забивал финский нападающий Микаэль Гранлунд в ворота сборной России, но это было на чемпионате мира. Национальная Хоккейна Лига подобных голов не помнит.

Второй гол Андрея Свечникова оказался более стандартным, но зато стал победным для его команды.

oh and here is that other goal, also scored by Andrei pic.twitter.com/o18Nuszlb3 — Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019

"Последние два года он тренирует этот бросок каждый день. И, я уверен, делал это раньше. На тренировке он никогда не промахивается. Было лишь делом времени, когда у него это получится. Конечно, для нас этот гол стал очень важным", - приводит слова тренера "Каролины" Рода Бринд’Амора Sports.ru.

Попытка Свечникова забить из-за ворот в прошлом сезоне. pic.twitter.com/igbM1HI1LA — sports_centre (@sportscentre9) October 30, 2019