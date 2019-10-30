Ср, 30.10.2019
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  • Видео: Российский хоккеист Свечников забил из-за ворот. Такого в НХЛ ещё не было

Видео: Российский хоккеист Свечников забил из-за ворот. Такого в НХЛ ещё не было

Андрей Свечников

ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Российский хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари".

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Каролины".

Редким по красоте получился первый гол 19-летнего россиянина. Свечников находился за воротами вратаря "Калгари", но вместо передачи на пятачок или на синюю линию он поднял шайбу на крюк и забросил в ворота. Смотрите!

Подобный гол забивал финский нападающий Микаэль Гранлунд в ворота сборной России, но это было на чемпионате мира. Национальная Хоккейна Лига подобных голов не помнит.

Второй гол Андрея Свечникова оказался более стандартным, но зато стал победным для его команды.

"Последние два года он тренирует этот бросок каждый день. И, я уверен, делал это раньше. На тренировке он никогда не промахивается. Было лишь делом времени, когда у него это получится. Конечно, для нас этот гол стал очень важным", - приводит слова тренера "Каролины" Рода Бринд’Амора Sports.ru.

Отметим, что Свечников сделал дубль во втором матче подряд. Всего в 12 матчах в этом сезоне на счету хоккеиста 5 голов и 7 результативных передач.

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