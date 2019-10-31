Чт, 31.10.2019
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"Золотых гор тут нет": Латвийский участник проекта "Дом-2" о шоу и его участницах

ФОТО: Instagram/ nikitalevy

Впервые в истории программы кастинг на шоу "Дом-2" проводился в Риге. На самую популярную телестройку в России попал рижанин Никита Леви, который раскрыл изданию Privātā Dzīve некоторые секреты реалити-шоу. 

Никита рассказал, что пока он не нашел вторую половинку. 

"В Латвии девушки другие - знают, что хотят от мужчины и жизни. У россиянок есть идеал - высокий брюнет с бородкой, который зарабатывает 5000 евро в месяц, а остальное их не интересует.

Когда я спрашивал участниц шоу: "А что ты готова дать в отношениях?". Они отвечали: "Я буду тебя любить! Еще дом убирать". Настолько плоско их мышление", - объясняет молодой рижанин. 

Он признается, что сейчас на программе на испытательном сроке. Если ему удастся продержаться 51 день, то с ним будет заключен основной контракт, который отразится на увеличении гонорара. 

"Здесь вовсе не так много платят - золотых гор тут нет. Но нормально - участник полностью обеспечен: есть еда, водители, бесплатный парикмахер, авиобилеты... Ни за что не надо платить", - поясняет Никита.  

Ранее Никита Леви записал специальное видео для портала Русский TVNET: Рижанин на шоу "Дом-2": самоуверенность участниц, эйфория и недоступность соцсетей

Никита Леви

ФОТО: publicitātes

Галерея: кастинг на шоу "Дом-2" в Риге

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