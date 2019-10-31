"Золотых гор тут нет": Латвийский участник проекта "Дом-2" о шоу и его участницах

Никита рассказал, что пока он не нашел вторую половинку.

"В Латвии девушки другие - знают, что хотят от мужчины и жизни. У россиянок есть идеал - высокий брюнет с бородкой, который зарабатывает 5000 евро в месяц, а остальное их не интересует.

Когда я спрашивал участниц шоу: "А что ты готова дать в отношениях?". Они отвечали: "Я буду тебя любить! Еще дом убирать". Настолько плоско их мышление", - объясняет молодой рижанин.

Он признается, что сейчас на программе на испытательном сроке. Если ему удастся продержаться 51 день, то с ним будет заключен основной контракт, который отразится на увеличении гонорара.

"Здесь вовсе не так много платят - золотых гор тут нет. Но нормально - участник полностью обеспечен: есть еда, водители, бесплатный парикмахер, авиобилеты... Ни за что не надо платить", - поясняет Никита.

Ранее Никита Леви записал специальное видео для портала Русский TVNET: Рижанин на шоу "Дом-2": самоуверенность участниц, эйфория и недоступность соцсетей

Никита Леви ФОТО: publicitātes