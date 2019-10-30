Футбольные хулиганы в Германии избили двух пловцов из Латвии

Немецкое издание Ostsee Zeitung отмечает, что в субботу днём на юных пловцов напали болельщики футбольного клуба "Ганза" из города Росток. Инцидент произошёл незадолго до матча "Ганзы" с командой "Мюнхен 1860", за фанатов которой и приняли спортсменов из Латвии.

Сообщается, что один из нападавших порвал куртку 18-летнему пловцу, а также попытался найти среди его вещей атрибуты команды "Мюнхен 1860". Одному из потерпевших удалось скрыться и убежать, но его догали возле бассейна Neptun-Schwimmhalle. В это же время, второго пловца из Латвии, которому было 17 лет, повалили на землю и начали избивать. Позже у него констатировали гематому на лице и повреждённый зуб.

Криминальная полиция Ростока начала расследование. Немецкие СМИ также сообщают о том, что в день футбольного матча произошло несколько нападений по всему города, а после игры "Ганзы" футбольные фанаты атаковали автомобиль из-за наклеек AfD (Прим. ред. - Alternative für Deutschland - правая и ультраправая политическая партия в Германии), пытаясь вытащить водителя из окна машины.