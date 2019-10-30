Ср, 30.10.2019
За его спиной вы прошли в Сейм и думы, вам было так тепло все эти десять лет, что вы даже не задумывались о решениях. Говорится о культе личности, но многие стали депутатами только потому, что красиво сфотографировались с Нилом и выложили фото в социальных сетях. Анна Владова, руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе на съезде партии

По всему миру временно закрылись посольства Израиля

ФОТО: AFP/SCANPIX

Посольства и консульства Израиля во всём мире временно прекратили свою работу утром 30 октября. Причиной послужила забастовка, которая была объявлена МИД страны. Об этом сообщается в сообщениях диппредставительств в разных государствах. 

Когда представительство продолжит свою работу - не сообщается. 

Такое решение было принято в связи с решением израильского Министерства финансов уменьшить расходы на содержание дипломатов, в именно — взыскать налог с представительских расходов, не подкрепленных квитанциями, пишет РИА "Новости". 

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