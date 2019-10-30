По всему миру временно закрылись посольства Израиля

Посольства и консульства Израиля во всём мире временно прекратили свою работу утром 30 октября. Причиной послужила забастовка, которая была объявлена МИД страны. Об этом сообщается в сообщениях диппредставительств в разных государствах.
Когда представительство продолжит свою работу - не сообщается.
Такое решение было принято в связи с решением израильского Министерства финансов уменьшить расходы на содержание дипломатов, в именно — взыскать налог с представительских расходов, не подкрепленных квитанциями, пишет РИА "Новости".