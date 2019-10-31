Как выбрать лучшие часы, подходящие для спорта и стиля жизни?

На рынке технологий все более популярными становятся часы, которые не только показывают время, но и являются стильным аксессуаром, а также помогают отслеживать свою спортивную активность. Что нужно принимать во внимание, чтобы не сойти с ума, знакомясь с широким предложением на рынке, и как выбрать себе наиболее подходящие часы?
Синхронизация со смартфоном
Перед приобретением умных часов нужно убедиться, можно ли их вообще синхронизировать с вашим смартфоном. Новинка на рынке Латвии - часы Huawei Watch GT2 – работают с любой операционной системой. Это значит, что даже если вы не являетесь пользователем телефона Huawei, часы GT2 будут работать с любым устройством.
Аккумулятор
Один из важных факторов при покупке умных часов - время работы батареи. Если телефон мы заряжаем как минимум раз в день, то продолжительность работы часов больше. Минимальное время работы составляет два-три дня, но, например, часы Huawei Watch GT2 с микросхемой Kirin A1, революционным дизайном двух чипов и технологией сбережения энергии, без подзарядки могут работать на протяжении целой недели. У нас ведь и так хватает устройств, которые необходимо заряжать каждый день, зачем это нужно делать еще и с часами?
Дизайн
Наручные часы - часть образа. Чтобы их было комфортно использовать 24/7, они должны быть удобными. Не будем скрывать, что после того, как вы приобретете умные часы, вашим друзьям и коллегам захочется их рассмотреть и протестировать.
Например, у часов Huawei Watch GT2 элегантный кожаный ремешок, который могут носить не только ценители спортивного стиля, но и мужчины в костюмах и дамы в вечерних платьях. Если кожаный ремешок все же не кажется слишком удобным, то его можно заменить на резиновый ремешок, который больше подходит для людей, занимающихся физической нагрузкой.
Также мы знаем, как важен сам циферблат умных часов - Huawei GT2 предоставляет возможность выбрать из множества особенных циферблатов, которые каждый может подобрать исходя из своего настроения - можно выбрать как традиционные, так и современные, и найти именно то, что соответствует вашему стилю.
Уведомления
Одно из важных преимуществ умных часов - возможность просматривать уведомления не доставая телефон из кармана. Часы показывают входящие сообщения, электронную почту, календарь, уведомления социальных сетей и другую информацию.
Представьте ситуацию - несколько минут назад вы опубликовали в социальной сети новое селфи, но прямо сейчас вы находитесь на важном собрании. И так хочется узнать, кто же уже успел поставить "лайк", однако доставать телефон в кабинете начальника очень неудобно... Обладатели умных часов в такой ситуации о всех уведомлениях, в том числе о том, что кто-то отреагировал на новую фотографию, узнают взглянув на запястье своей руки.
Ответ на звонки
Продолжая тему уведомлений, надо сказать, что умные часы по-разному реагируют на входящие звонки. Есть часы, которые показывают лишь уведомление о звонке. Есть такие, которые предлагают принять или отклонить звонок, а есть такие как
Huawei Watch GT2, которые предлагают возможность разговора со звонящим. Это возможно благодаря встроенному микрофону и динамику.
Это означает, что вне зависимости от того, где находится ваш телефон, у вас будет возможность принять звонок с помощью часов. В 2019 году возможно то, что ранее было возможно лишь в фильмах про Джеймса Бонда!
Занятия фитнесом и умные часы
Сегодня умные часы стали лучшими друзьями спортивных энтузиастов. В часы интегрирована функция контроля активности, например, измерение пульса и счетчик шагов.
Также с помощью часов можно отследить свои спортивные достижения - например, узнать дистанцию во время бега, езды на велосипеде, плавания и других действий. Количество таких функций зависит от модели умных часов.
Например, часы Huawei Watch GT2 предоставляют 15 различных функций - измеряют пульс, дистанцию, скорость, сожженные калории, а также предоставляют другую полезную для спортсменов информацию.
Говорят, что человеку в день нужно проходить 10 000 шагов. Ваш умный помощник не забудет подсчитать ни один ваш шаг. Здорово, правда?
Измерение качества сна
Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда после достаточного количества сна мы просыпаемся разбитыми.
С помощью умных часов Huawei GT2 вы сможете установить общие связанные со сном проблемы, и получить более 200 рекомендаций о том, как сделать свой сон более качественным.
Если раньше можно было только гадать, как мы спали, то с помощью умных часов мы до минуты можем определить фазу глубокого сна, легкого сна, фазу быстрого сна и состояние бодрствования.
Слушать музыку
Многие из нас уже давно не могут представить время в пути без музыки. Представьте такой сценарий: вы отправились на пробежку, но забыли взять с собой телефон и наушники. Не беда!
Многие умные часы, например, Huawei GT2 имеют встроенный динамик и микрофон, благодаря чему любимую музыку в хорошем качестве можно слушать прямо с умных часов. Попробуйте использовать эту функцию находясь в бассейне!
Резюме
Формула идеальных умных часов такова: они удобны, показывают уведомления, позволяют удобно общаться и следят за ежедневными действиями и активностями - начиная с пульса, и заканчивая сожженными калориями и измерением качества сна. Рыночная стоимость таких гаджетов составляет от 100 до 1000 евро. Легкие в использовании умные часы с упомянутыми выше функциями стоят примерно 300 евро, но у GT2 особенно привлекательная цена - 249 евро. Желаем найти часы, подходящие именно вам!
Публикация была создана в сотрудничестве с компанией Huawei.