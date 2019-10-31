Как выбрать лучшие часы, подходящие для спорта и стиля жизни?

Синхронизация со смартфоном

Перед приобретением умных часов нужно убедиться, можно ли их вообще синхронизировать с вашим смартфоном. Новинка на рынке Латвии - часы Huawei Watch GT2 – работают с любой операционной системой. Это значит, что даже если вы не являетесь пользователем телефона Huawei, часы GT2 будут работать с любым устройством.

Аккумулятор

Один из важных факторов при покупке умных часов - время работы батареи. Если телефон мы заряжаем как минимум раз в день, то продолжительность работы часов больше. Минимальное время работы составляет два-три дня, но, например, часы Huawei Watch GT2 с микросхемой Kirin A1, революционным дизайном двух чипов и технологией сбережения энергии, без подзарядки могут работать на протяжении целой недели. У нас ведь и так хватает устройств, которые необходимо заряжать каждый день, зачем это нужно делать еще и с часами?

ФОТО: Artūrs Martinovs

Дизайн

Наручные часы - часть образа. Чтобы их было комфортно использовать 24/7, они должны быть удобными. Не будем скрывать, что после того, как вы приобретете умные часы, вашим друзьям и коллегам захочется их рассмотреть и протестировать.

Например, у часов Huawei Watch GT2 элегантный кожаный ремешок, который могут носить не только ценители спортивного стиля, но и мужчины в костюмах и дамы в вечерних платьях. Если кожаный ремешок все же не кажется слишком удобным, то его можно заменить на резиновый ремешок, который больше подходит для людей, занимающихся физической нагрузкой.

Также мы знаем, как важен сам циферблат умных часов - Huawei GT2 предоставляет возможность выбрать из множества особенных циферблатов, которые каждый может подобрать исходя из своего настроения - можно выбрать как традиционные, так и современные, и найти именно то, что соответствует вашему стилю.

Уведомления

Одно из важных преимуществ умных часов - возможность просматривать уведомления не доставая телефон из кармана. Часы показывают входящие сообщения, электронную почту, календарь, уведомления социальных сетей и другую информацию.

Представьте ситуацию - несколько минут назад вы опубликовали в социальной сети новое селфи, но прямо сейчас вы находитесь на важном собрании. И так хочется узнать, кто же уже успел поставить "лайк", однако доставать телефон в кабинете начальника очень неудобно... Обладатели умных часов в такой ситуации о всех уведомлениях, в том числе о том, что кто-то отреагировал на новую фотографию, узнают взглянув на запястье своей руки.

ФОТО: Artūrs Martinovs

Ответ на звонки

Продолжая тему уведомлений, надо сказать, что умные часы по-разному реагируют на входящие звонки. Есть часы, которые показывают лишь уведомление о звонке. Есть такие, которые предлагают принять или отклонить звонок, а есть такие как

Huawei Watch GT2, которые предлагают возможность разговора со звонящим. Это возможно благодаря встроенному микрофону и динамику.