На этой неделе на проходящем за закрытыми дверями пленарном заседании ЦК 4-й Коммунистической партии, на котором дискутировали о дальнейшем направлении Китая, власти предали огласке ряд рекомендаций.

В субботу правительство опубликовало "Основные принципы развития нравственных основ граждан в новую эпоху", которые содержат указания, как использовать интернет, воспитывать детей, праздновать государственные праздники и вести себя, находясь за границей.

Рекомендации, которые разработал Центральный комитет по управлению культурно-этическим прогрессом, побуждает создавать "китайский дух, китайские ценности и китайскую власть".

В документе граждан призывают избегать порнографии и вульгарного содержания, а также соблюдать привальный этикет во время поднятия национального флага или звучания государственного гимна.

Такие публичные заведения как библиотеки и центры для подростков обязали обратить внимание на "моральное образование", чтобы повысить идеологическую подготовку и моральные стандарты народа.

В рекомендациях также отмечается патриотизм и доверие родине.

"Люди, по-рабски относящиеся к иностранным государствам, которые подрывают национальную гордость и распродают национальные интересы, должны подвергаться наказанию в соответствии с законом", - сказано в документе.

В свою очередь на этой неделе были опубликованы отдельные правила, которые относятся к сельским регионам и в которых местные власти поощряются к искоренению "простых привычек".

В документе осуждается как плохое отношение к старикам, так и чрезмерности на свадьбах или похоронах.

Представитель комитета указал, что самое важное для "сельских общин" - укрепление идеологии и морали, используя молодежнуб коммунистическую лигу, женские федераци и другие коллективные организации.

Государственная телекомпания CCTV заявила, что высокие расходы на свадьбу, а также жилье и подарки для невесты, которые часто превосходят доходы беднейших сельских семей, подвергают "неженатых мужчин давлению".

Затяжная политика Китая о одном ребенке привела к огромному половому дисбалансу, и Пекин тревожится по поводу возможных социальных последствий, которые в сельских регионах могут привести к миллионам неженатых мужчин.