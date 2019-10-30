Видео: По подозрению в карманной краже задержан мужчина; полиция ищет пострадавшего

Стражи порядка сумели перехватить разыскиваемого мужчина на Центральной площади. Возможный нарушитель незамедлительно был задержан и посажен в патрульный автомобиль, однако украденного кошелька у него не было. Сразу же после этого один из полицейских пошел исследовать пешеходные туннели, из которых мужчина вышел.