Ср, 30.10.2019
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Видео: По подозрению в карманной краже задержан мужчина; полиция ищет пострадавшего

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В воскресенье, 27 октября, в 16:14 сотрудники центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги заметили мужчину, который в пешеходном туннеле на улице Вальню прижался к прохожему со спины и вытащил у него из сумки черный кошелек.

Информация о происходящем передали ближайшему экипажу.

Стражи порядка сумели перехватить разыскиваемого мужчина на Центральной площади. Возможный нарушитель незамедлительно был задержан и посажен в патрульный автомобиль, однако украденного кошелька у него не было. Сразу же после этого один из полицейских пошел исследовать пешеходные туннели, из которых мужчина вышел.

В одной из мусорных урн страж порядка нашел кошелек, но в нем не было документов, позволяющих узнать личность владельца. В кошельке были только устройство для измерения уровня сахара и медикаменты.

Возможный вор и кошелек переданы Госполиции. Личность пострадавшего по-прежнему не удалось выяснить, поэтому полиция просит его отозваться, позвонив по номеру 110, 67086200, или обратившись лично в Госполицию по улице Матиса 9.

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