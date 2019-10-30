Рижская дума разобралась с вывозом мусора. Катастрофы не будет

Новые правила поддержали все депутаты коалиции, а также члены "Фракции независимых депутатов" и блок депутатов "Риге".

Несмотря на то, что ранее представитель "Фракции независимых депутатов" Алексей Росликов говорил агентству LETA, что депутаты не поддержат утверждение данных правил, сегодня он пояснил, что поддержка правил является компромиссом, который необходим, чтобы избежать кризиса после 11 декабря, когда закончится срок чрезвычайной ситуации.

"Мы по-прежнему считаем, что эти правила несовершенны, и у нас есть 44 предложения по их улучшению. Глава комитета по жилью и среде согласился с тем, что будет созван отдельный комитет для их обсуждения и дополнения правил", - сказал Росликов, добавив, что депутаты "вынуждены" поддержать утверждение данных правил, потому что только введение регулирования, предусматривающего четыре хозяйственных зоны, сделает возможным объявление о закупке для выбора новых компаний, которые займутся вывозом мусора.

Депутат Вячеслав Степаненко внес два предложения, оба из которых были одобрены. Он предложил разделить город на четыре зоны вывоза мусора и указать, что один коммерсант не может обслуживать более трех зон, а договор с компанией, обеспечивающей вывоз мусора, не может быть заключен на срок больше десяти лет. Второе предложение гласило, что организаторы общественных мероприятий обязаны предоставлять мусорные баки в достаточном количестве, а также обеспечивать своевременный вывоз мусора и уборку территории после мероприятия.

Кроме того, организаторы должны предоставлять посетителям мероприятий возможность сортировки мусора.

В свою очередь в ходе почти двухчасовой дискуссии с депутатами руководитель управления среды департамента жилья и среды Рижской думы Эвия Пиньке заявила, что, несмотря на решение Совета по конкуренции и суда, утверждение правил необходимо, потому что существующие правила устарели и не соответствуют реальной ситуации в сфере управления отходами, а также нормативным актам.

По ее словам, основным отличием новых правил является минимальная частота вывоза мусора, которую жители смогут сократить путем сортировки отходов.

Существует также возможность организации сезонного вывоза отходов, например, на дачах и т.д.