Видео: судья остановила футбольный матч, чтобы сделать "селфи" с легендарным бразильцем

Вечером 29 октября между собой встречались футбольные сборные легенд Бразилии и Израиля. Победу в товарищеском матче со счетом 4:2 одержали бразильские футболисты. Самым забавным моментом вечера, несомненно, стал эпизод, когда арбитр остановила игру, чтобы сделать селфи с легендарным Кака.