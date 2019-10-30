Видео: судья остановила футбольный матч, чтобы сделать "селфи" с легендарным бразильцем

Вечером 29 октября между собой встречались футбольные сборные легенд Бразилии и Израиля. Победу в товарищеском матче со счетом 4:2 одержали бразильские футболисты. Самым забавным моментом вечера, несомненно, стал эпизод, когда арбитр остановила игру, чтобы сделать селфи с легендарным Кака.
Видео: Арбирт остановила игру, чтобы сделать селфи с легендарным Кака
Israeli referee, Lilach Asulin, with her own take on former Brazilian referee Fernanda Colombo Viral video. @kaka #Peace_Game #Shalom_Game pic.twitter.com/ewo6sLiflQ— iTi (@iTiIL972) October 29, 2019