Ср, 30.10.2019
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  • Видео: судья остановила футбольный матч, чтобы сделать "селфи" с легендарным бразильцем

Видео: судья остановила футбольный матч, чтобы сделать "селфи" с легендарным бразильцем

ФОТО: AFP/SCANPIX

Вечером 29 октября между собой встречались футбольные сборные легенд Бразилии и Израиля. Победу в товарищеском матче со счетом 4:2 одержали бразильские футболисты. Самым забавным моментом вечера, несомненно, стал эпизод, когда арбитр остановила игру, чтобы сделать селфи с легендарным Кака.

Видео: Арбирт остановила игру, чтобы сделать селфи с легендарным Кака

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