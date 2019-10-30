Сейм концептуально поддержал сокращение срока и размера пособия по безработице

Законопроект предусматривает сокращение продолжительности выплат пособия по безработице с девяти до восьми календарных месяцев и изменения в размере пособия по безработице, заключающееся в сокращении выплачиваемой пропорции пособия по безработице с полного объема до 75% за третий месяц, с 75% до 50% за пятый и шестой месяц, и с 50% до 45% от предоставленного пособия по безработице за седьмой и восьмой месяц.

Согласно заявлению Министерства благосостояния, для удовлетворения потребностей рынка труда важно содействовать более быстрому возвращению безработных к труду, тем самым сокращая дефицит рабочей силы и расходы специального бюджета государственного социального страхования.

Министерство убеждено, что установленного срока абсолютно достаточно для безопасного и эффективного перехода на новое место работы.

В результате пересмотра политики пособий по безработице были найдены финансовые средства для повышения расчетной базы минимальных пенсий по возрасту до 80 евро, а для людей, имеющих инвалидность с детства, - до 122,69 евро.

В свою очередь государственное пособие социального обеспечения для инвалидов будет увеличено до 80 евро , а государственное пособие социального обеспечения для людей, которые являются инвалидами с детства, - до 122,69 евро.

Кроме того, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о пошлине и налоге на лотереи и азартные игры, которые предусматривают повышение ставки налога на азартные игры.

Начиная с 2020 года планируется увеличить ежегодный взнос за каждый игровой стол - рулетку, стол для карточных игр или игр в кости - с 23 400 до 28 080 евро. В свою очередь ежегодная плата за каждый игровой автомат может быть увеличена с 4 164 евро до 5 172 евро.