Сейм концептуально поддержал сокращение срока и размера пособия по безработице
Сейм сегодня в первом чтении одобрил поправки к закону о страховании на случай безработицы, которые предусматривают сократить продолжительность выплат пособия по безработице с девяти до восьми календарных месяцев.
Законопроект предусматривает сокращение продолжительности выплат пособия по безработице с девяти до восьми календарных месяцев и изменения в размере пособия по безработице, заключающееся в сокращении выплачиваемой пропорции пособия по безработице с полного объема до 75% за третий месяц, с 75% до 50% за пятый и шестой месяц, и с 50% до 45% от предоставленного пособия по безработице за седьмой и восьмой месяц.
Согласно заявлению Министерства благосостояния, для удовлетворения потребностей рынка труда важно содействовать более быстрому возвращению безработных к труду, тем самым сокращая дефицит рабочей силы и расходы специального бюджета государственного социального страхования.
Министерство убеждено, что установленного срока абсолютно достаточно для безопасного и эффективного перехода на новое место работы.
В результате пересмотра политики пособий по безработице были найдены финансовые средства для повышения расчетной базы минимальных пенсий по возрасту до 80 евро, а для людей, имеющих инвалидность с детства, - до 122,69 евро.
В свою очередь государственное пособие социального обеспечения для инвалидов будет увеличено до 80 евро , а государственное пособие социального обеспечения для людей, которые являются инвалидами с детства, - до 122,69 евро.
Кроме того, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о пошлине и налоге на лотереи и азартные игры, которые предусматривают повышение ставки налога на азартные игры.
Начиная с 2020 года планируется увеличить ежегодный взнос за каждый игровой стол - рулетку, стол для карточных игр или игр в кости - с 23 400 до 28 080 евро. В свою очередь ежегодная плата за каждый игровой автомат может быть увеличена с 4 164 евро до 5 172 евро.
Кроме того, планируется изменить распределение налоговых поступлений от азартных игр между государственным и муниципальными бюджетами - 90% поступлений налога на азартные игры (за исключением налога на интерактивные азартные игры) планируется зачислять в госбюджет, а 10% - в бюджет того муниципалитета, на территории которого организована азартная игра.