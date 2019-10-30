В Вильнюсе замечен Алексей Навальный

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный в среду был замечен в Вильюнсе, сообщает новостной портал Lrytas.lt, который также опубликовал фотографию мужчины, сидящего в одном из ресторанов столицы.
Навальный был одним из лидеров оппозиции, которые летом в Москве организовали несанкционированные демонстрации против отказа властей регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
В августе следственный комитет РФ завел дело на руководимый Навальным Фонд борьбы с коррупцией за отмывание денег.
В сентябре организация объявили "агентом иностранного влияния", и в офисах бюро по всей России прошли массовые обыски.