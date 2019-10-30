Ср, 30.10.2019
И нынешняя, и тогдашняя кремлевская пропаганда мучительно и комично путалась в обозначении коллективного противника. Как ныне украинский, так и тогда финский народ, в зависимости от ситуации, побывал попеременно то в друзьях, то во врагах, то в заложниках своего "националистического" - либо "фашистского" - правительства. Иван Пауков
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В Вильнюсе замечен Алексей Навальный

Алексей Навальный

ФОТО: AFP/LETA

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный в среду был замечен в Вильюнсе, сообщает новостной портал Lrytas.lt, который также опубликовал фотографию мужчины, сидящего в одном из ресторанов столицы.

Навальный был одним из лидеров оппозиции, которые летом в Москве организовали несанкционированные демонстрации против отказа властей регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В августе следственный комитет РФ завел дело на руководимый Навальным Фонд борьбы с коррупцией за отмывание денег.

В сентябре организация объявили "агентом иностранного влияния", и в офисах бюро по всей России прошли массовые обыски.

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