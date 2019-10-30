В Чехии заново расследуют смерть умершего в 1948 году министра

Прокурор Михал Муравский рассказал, что принять такое решение его побудила найденная недавно аудиозапись, пишет газета Pravo.

Труп Масарика 10 марта 1948 года был найден во дворе под окном ванной комнаты его квартиры. До падения коммунистического режима в 1989 году его смерть считалась несчастным случаем или, возможно, самоубийством.

Однако после 1989 года были выдвинуты другие теории, в том числе, вероятность, что Масарик мог быть убит, возможно, по приказанию коммунистического режима.

Дело Масарика повторно расследовалось в начале этого столетия, но тогда не был выяснен ни убийца, ни мотив, но вероятность убийства была подтверждена.