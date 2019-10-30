Ср, 30.10.2019
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"Гайльэзерс" получил один из лучших из имеющихся на рынке аппаратов для МРТ

Новый аппарат для магнитного резонанса

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В центре диагностики радиологии стационара "Гайльэзерс" Рижской восточной клинической университетской больницы в среду, 30 октября, был презентован новый цифровой трехтесловый магнитно-резонансный томограф, сообщают TV3 Ziņas.

Томограф способен опознать опухоль любого вида и показать ее на начальной стадии - с величины в несколько миллиметров. До этого столь точное исследование мозга, полости живота и малого таза в Латвии было доступно только в частных клиниках.

Сейчас же любой пациент, которому онколог или другой специалист назначит это исследование, сможет получить точную диагностику.

"Это хорошая новость и для представителей сильного пола, так как это дает новый уровень в ранней диагностике простаты. Аппарат позволяет обнаружить опухоли размером 5-6 миллиметров", - рассказал руководитель клиники урологии и онкологической урологии Вилнис Лиетувиетис.

На данный момент в больнице уже два устройства для магнитного резонанса, причем новый - один из самых современных, доступных сегодня на рывке, отмечают TV3 Ziņas.

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