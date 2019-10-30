"Гайльэзерс" получил один из лучших из имеющихся на рынке аппаратов для МРТ

Томограф способен опознать опухоль любого вида и показать ее на начальной стадии - с величины в несколько миллиметров. До этого столь точное исследование мозга, полости живота и малого таза в Латвии было доступно только в частных клиниках.

Сейчас же любой пациент, которому онколог или другой специалист назначит это исследование, сможет получить точную диагностику.

"Это хорошая новость и для представителей сильного пола, так как это дает новый уровень в ранней диагностике простаты. Аппарат позволяет обнаружить опухоли размером 5-6 миллиметров", - рассказал руководитель клиники урологии и онкологической урологии Вилнис Лиетувиетис.