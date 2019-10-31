Футбол с Владимиром Ивановым: Кто чемпион? "Рига" чемпион!

После завершения неприлично растянувшегося из-за финала Кубка Латвии 34-го тура латвийского первенства по футболу среди команд высшей лиги, можно выдохнуть и прокричать: "Футболисты "Риги" - снова чемпионы Латвии!". Причем второй год подряд. Команда Михаила Конева смогла гарантировать себе столь долгожданный титул, наконец-то перестав на финише сезона играть с огнем. В домашнем матче с РФШ игрокам "Риги" для полного счастья нужна была как минимум ничья, и они ее добились - 1:1. В отличном настроении пребывает после 34-го тура "Вирслиги" и некогда скромная "Валмиера", которая дома разгромила "Спартак" - 3:0, сделав важный шаг навстречу своей мечте (четвертое место также гарантирует участие в еврокубках-2020).
Матч на сконтовском стадионе был первой вишенкой на торте 34-го тура, потому что в который раз "Рига" имела шанс окончательно снять все вопросы о чемпионстве. В отличие от выездов в Вентспилс и Елгаву, на сей раз обошлось без сюрпризов.
РФШ имела еще теоретическую вероятность "остаться в игре", но команде Вальдаса Дамбраускаса надо было непременно побеждать. И по истечении первого часа игрового времени все шло по плану гостей, так как гол на 22-й минуте Александра Соловьева оставался единственным к 60-й минуте.
Правда, еще в первом тайме для РФШ прозвучал тревожный звонок - за две желтые карточки в поля был удален Дарко Лемаич. Фактически, для гостей это был приговор: мало того, что РФШ осталась в меньшинстве, так еще потеряла своего лучшего бомбардира (с 15 голами серб по-прежнему возглавляет гонку снайперов).
Что дальше? "Рига" таким гандикапом смогла воспользоваться на все сто, правда, хозяевам поля поначалу пришлось несладко - на 57-й минуте соперник не реализовал пенальти (Славко Благоевич попал в перекладину с 11-метровой отметки). Но уже через три минуты счет стал ничейным. "Золотой мяч" забил Элвис Стуглис - 1:1. Cимволично, не правда ли?
Дело в том, что - Элвис Стуглис - уникум латвийcкого футбола: четыре года подряд он примеряет золотые медали (в 2016 и 2017 годах он становился чемпионом Латвии в составе "Спартака" и два последних года - с "Ригой").
А когда минут за пять до финального свистка красную карточку схлопотал защитник сборной Латвии Виталий Ягодинский, оставив команду РФШ вдевятером, боссам "Риги" впору было уже откупоривать шампанское.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @RigaFC_Official - @RFSDaily (1:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 30, 2019
RIG: Elvis Stuglis (60')
RFS: Aleksandrs Solovjovs (22')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/BZU2TFGqLv
Так все предсказуемо и завершилось - "Рига" снова чемпион, и это справедливо, а РФШ остается на втором месте и "Ригу" уже ни при каких обстоятельствах не догонит (у "Риги" - 62 очка после 30 встреч, у РФШ после 31 матча - 56). А потому все расчеты и расклады можно уже не проводить - все понятно с первого взгляда, если посмотреть на турнирную таблицу. Хотя, РФШ, по моему, расстраиваться не стоит. Как-никак, на днях эта команда впервые стала обладателем Кубка Латвии. А что, это тоже большой успех и путевка в Европу.
Галерея: "Рига" стала чемпионом Латвии по футболу 2019
Ну а если говорить о второй вишенке на торте... На самом деле трудно представить, какая эйфория царит сейчас в Валмиере. Пока что об этом никто громко не говорит, даже думать там боятся, но еврокубки для команды Тамаза Пертии, в это трудно поверить, все реальнее. И это никакая не сказка, хотя "Валмиера", а историки отечественного футбола не дадут соврать, никогда еще не представляла нашу страну на международной арене (речь идет о формате еврокубков).
Неужели это та самая "Валмиера", которая в прошлом сезоне была явным аутсайдером? И тут вам такое преображение! "Валмиера" в Европе? Такого ни разу не было!
Сейчас такая возможность уже не кажется какой-то фантастической. И все благодаря домашней победе валмиерчан над юрмальским "Спартаком" со счетом 3:0. Что же случилось в очень ненастный день на искусственном поле Олимпийского центра "Видземе"?
А спросите у 17-летнего нападающего из Нигерии Эммануэля Арокодаре, которой в этой игре выстрелили дуплетом - забил два мяча и принес хозяевам поля такую нужную победу. Вообще в октябре этот парень приятно удивляет, ведь не так давно он дважды отличился в Лиепае, и тоже принес своей команде три очка (победа со счетом 3:2). Воистину - африканец на вес золота.
⏯️ VIDEO: @vgvia_futbols vārtu guvumi spēlē pret @fkspartaks (3:0).— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 27, 2019
⚽️ VAL: Toluwalase Emmanuel Arokodare (4', 76'), Aleksejs Grjaznovs (90' +5') #Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/63lM5uXAnW
А еще такое ощущение, что в Латвии нигерийцам нравится. Вспомним нападающего "Вентспилса" Тосина Айегуна, который быстро стал любимцем болельщиков швейцарского "Цюриха". Уехал Тосин, появился Арокодаре. Что ж, вполне себе достойная замена, если говорить об амплуа и национальной принадлежности.
У "Валмиеры" 44 очка, у "Спартака", который вновь разочаровал - 41 и пятое место (а ведь в нынешнем сезоне "Валмиера" потерпела три поражения от юрмалчан, забив при этом только один мяч), но битва за четвертое место и, соответственно, пропуск в еврокубки не закончена - дуэль продолжается.
Если взглянуть на календарь, то в оставшихся турах "Валмиера" играет на выезде с "Елгавой" и дома с немотивированной "Меттой", а "Спартак" принимает "Даугавпилс" и едет в гости к теперь такой же немотивированной "Риге". Прогноз? Что-то мне подсказывает, что как раз прошедшая игра "Валмиеры" и "Спартака" и была решающей в этом споре за топ-4.
Кстати, на третьей позиции остается "Вентспилс" с 47 очками, который этот тур пропускал и который также обеспечил себе еврокубки на следующий сезон.
На фоне событий в Валмиере и на стадионе "Сконто", несколько в тени остались другие две встречи этого тура. Так, "Даугавпилс" умудрился в четвертый раз в сезоне обыграть "Лиепаю". На этот раз дома (1:0). А это значит, что команда под руководством Виктора Мороза отрывается от "Метты" на пять очков, закрепляется на восьмом месте и теперь может перевести дыхание - переигровка ей больше не грозит.
⏯️ VIDEO: @BFC_Daugavpils vārtu guvums spēlē pret @LiepajaFK (1:0).— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 27, 2019
⚽️ BFC: Kaspars Kokins (86')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/s77zAupV3J
А все потому, что "Метта" была бита в своем последнем матче на стадионе "Даугава". Футболисты "Елгавы" еще в первом тайме провели три безответных мяча - 3:0. Так что наставник "студентов" Андрис Рихертс уже с сегодняшнего дня может изучать - что там твориться в первой лиге (у "Даугавпилса" 30 очков после 30 игр, у "Метты" - 25 после 31-й).
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties @fkjelgava visus trīs šīs dienas vārtu guvumus spēlē pret @FSMETTA !— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 30, 2019
JEL: Marks Kurtišs (17'), Dāvis Indrāns (39'), Kabelo Seriba (45' +1') (OG)#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/YgazkoSogo
А вот "Елгава", как и "Валмиера", после этого тура совершает рывок. Благодаря блиц-кригу в столице, команда белорусского специалиста Олега Кубарева поднимается на шестую строчку, опережая как раз лиепайчан (36 и 35 очков соответственно).
Впрочем, все еще может поменяться. До финиша сезона остается провести два тура, ближайший из которых пройдет в воскресенье, 3 ноября.