Футбол с Владимиром Ивановым: Кто чемпион? "Рига" чемпион!

Неужели это та самая "Валмиера", которая в прошлом сезоне была явным аутсайдером? И тут вам такое преображение! "Валмиера" в Европе? Такого ни разу не было!

Сейчас такая возможность уже не кажется какой-то фантастической. И все благодаря домашней победе валмиерчан над юрмальским "Спартаком" со счетом 3:0. Что же случилось в очень ненастный день на искусственном поле Олимпийского центра "Видземе"?

А спросите у 17-летнего нападающего из Нигерии Эммануэля Арокодаре, которой в этой игре выстрелили дуплетом - забил два мяча и принес хозяевам поля такую нужную победу. Вообще в октябре этот парень приятно удивляет, ведь не так давно он дважды отличился в Лиепае, и тоже принес своей команде три очка (победа со счетом 3:2). Воистину - африканец на вес золота.

А еще такое ощущение, что в Латвии нигерийцам нравится. Вспомним нападающего "Вентспилса" Тосина Айегуна, который быстро стал любимцем болельщиков швейцарского "Цюриха". Уехал Тосин, появился Арокодаре. Что ж, вполне себе достойная замена, если говорить об амплуа и национальной принадлежности.

У "Валмиеры" 44 очка, у "Спартака", который вновь разочаровал - 41 и пятое место (а ведь в нынешнем сезоне "Валмиера" потерпела три поражения от юрмалчан, забив при этом только один мяч), но битва за четвертое место и, соответственно, пропуск в еврокубки не закончена - дуэль продолжается.

ФОТО: Jānis Līgats/VALMIERA GLASS VIA Futbols (Facebook)

Если взглянуть на календарь, то в оставшихся турах "Валмиера" играет на выезде с "Елгавой" и дома с немотивированной "Меттой", а "Спартак" принимает "Даугавпилс" и едет в гости к теперь такой же немотивированной "Риге". Прогноз? Что-то мне подсказывает, что как раз прошедшая игра "Валмиеры" и "Спартака" и была решающей в этом споре за топ-4.

Кстати, на третьей позиции остается "Вентспилс" с 47 очками, который этот тур пропускал и который также обеспечил себе еврокубки на следующий сезон.

На фоне событий в Валмиере и на стадионе "Сконто", несколько в тени остались другие две встречи этого тура. Так, "Даугавпилс" умудрился в четвертый раз в сезоне обыграть "Лиепаю". На этот раз дома (1:0). А это значит, что команда под руководством Виктора Мороза отрывается от "Метты" на пять очков, закрепляется на восьмом месте и теперь может перевести дыхание - переигровка ей больше не грозит.

А все потому, что "Метта" была бита в своем последнем матче на стадионе "Даугава". Футболисты "Елгавы" еще в первом тайме провели три безответных мяча - 3:0. Так что наставник "студентов" Андрис Рихертс уже с сегодняшнего дня может изучать - что там твориться в первой лиге (у "Даугавпилса" 30 очков после 30 игр, у "Метты" - 25 после 31-й).

⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties @fkjelgava visus trīs šīs dienas vārtu guvumus spēlē pret @FSMETTA !

JEL: Marks Kurtišs (17'), Dāvis Indrāns (39'), Kabelo Seriba (45' +1') (OG)#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/YgazkoSogo — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 30, 2019

А вот "Елгава", как и "Валмиера", после этого тура совершает рывок. Благодаря блиц-кригу в столице, команда белорусского специалиста Олега Кубарева поднимается на шестую строчку, опережая как раз лиепайчан (36 и 35 очков соответственно).