В Зиепниеккалнсе толпа молодых людей на глазах жителей безжалостно избила парня

В конце недели несколько жителей дома по улице Озолциема 18 как слышали, так и видели драку. Звуки ударов и крики привлекли внимание обитателей дома, и люди стали смотреть в окно, чтобы понять, что происходит в их дворе. Свидетели рассказали, что нападение было безжалостным.

"Десять человек с железными арматурами или чем-то таким. Они его окружили, он сидел и пытался закрыться руками. Некоторые с кулаками, у некоторых что-то было в руках, может быть, бейсбольные биты", - вспоминает одна из свидетельниц.

"Я стоял на улице в тот момент и видел, как группа людей следует за молодым человеком. Там было не меньше десяти человек, и они начали его бить. Он лежал на асфальте - весь в крови, люди через окна квартир все видели", - рассказал свидетель.

Местные вызвали полицию и медиков. Раненого мужчину скорая помощь увезла в больницу. Он получил тяжкие телесные повреждения. Спустя пару часов компания подростков по неизвестной причине напала на другого мужчину. Жители дома уже боятся выходить на улицу.

Свидетели рассказывают, что нападавшие выглядели как спортсмены и были одеты в тонкую одежду. Люди утверждают, что парни вместе посещают зал и занимаются боевыми искусствами.

"Все они были спортивного телосложения. В момент, когда все произошло, они были одеты в короткие майки, несмотря на холод, и тот, кого били, он тоже был в маечке, и мне показалось, что в домашних тапках", - указал свидетель.

Лидер компании живет на восьмом этаже дома. К нему регулярно приходят друзья и знакомые, чтобы совместно употребить алкогольные напитки. Жители многократно сообщали о беспорядках молодого человека стражам порядка, отмечает передача.