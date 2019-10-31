На улице Пернавас был сбит пешеход. Женщина получила серьезные травмы

Очевидцы и водитель транспортного средства пытались полмочь пострадавшей, посадив ее в автомобиль.

Как отметили в передаче, такие действия крайне неправильные, так как перемещение пострадавшего может вызвать еще более серьезные последствия.

Пострадавшая получила весьма серьезные травмы, но была в сознании.

После того, как "Скорая" госпитализировала пострадавшую, дорожная полиция начала опорос очевидцев и водителя.

Пока что нет ясности, по чьей вине произошло ДТП. Это предстоит выяснить следствию.