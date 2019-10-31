На улице Пернавас был сбит пешеход. Женщина получила серьезные травмы

Во вторник вечером, 29 октября, у Земитанского моста в Риге водитель легкового автомобиля сбил пешехода, сообщает Degpunktā.
Очевидцы и водитель транспортного средства пытались полмочь пострадавшей, посадив ее в автомобиль.
Как отметили в передаче, такие действия крайне неправильные, так как перемещение пострадавшего может вызвать еще более серьезные последствия.
Пострадавшая получила весьма серьезные травмы, но была в сознании.
После того, как "Скорая" госпитализировала пострадавшую, дорожная полиция начала опорос очевидцев и водителя.
Пока что нет ясности, по чьей вине произошло ДТП. Это предстоит выяснить следствию.
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