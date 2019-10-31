Чт, 31.10.2019
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На улице Пернавас был сбит пешеход. Женщина получила серьезные травмы

ФОТО: Кадр из видео

Во вторник вечером, 29 октября, у Земитанского моста в Риге водитель легкового автомобиля сбил пешехода, сообщает Degpunktā.

Очевидцы и водитель транспортного средства пытались полмочь пострадавшей, посадив ее в автомобиль.

Как отметили в передаче, такие действия крайне неправильные, так как перемещение пострадавшего может вызвать еще более серьезные последствия.

Пострадавшая получила весьма серьезные травмы, но была в сознании. 

После того, как "Скорая" госпитализировала пострадавшую, дорожная полиция начала опорос очевидцев и водителя.

Пока что нет ясности, по чьей вине произошло ДТП. Это предстоит выяснить следствию. 

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