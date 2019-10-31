Расследование СМИ: Состояние двоюродного племянника Путина выросло до $1,25 млрд

Впервые о Михаиле Шеломове стало известно еще в 2017 году из совместного расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и "Новой Газеты".

Тогда Шеломов оказался обладателем активов на сумму в $573 млн – долей в страховой компании "Согаз", обслуживающей "Газпром", а также в банке "Россия", акционерами которого являются несколько близких друзей президента РФ, отмечает "Настоящее время".

По данным этого расследования, племяннику Путина уже в 2005 году принадлежало 3,9% банка "Россия", а за год до этого, в 2004 году, когда "Газпром" продал почти 76% "Согаза", 13,5% акций приобрела компания Шеломова "Акцепт".

С момента появления в списке акционеров "России" Михаил удвоил подконтрольный ему пакет акций: сейчас ему принадлежат 8%. По подсчетам "Проекта", стоимость его доли только в этой компании можно оценить в диапазоне от 110 до 150 млн долларов. Доля "Акцепта" в страховой компании "Согаз" на данный момент стоит $1,1 млрд.

Таким образом общее состояние Шеломова только благодаря этим двум компаниям составляет $1,25 млрд, заключили расследователи "Проекта".

В рейтинге богатейших бизнесменов России племянник Путина мог бы занять 81-е место, отмечает "Радио Свобода".

В то же время Шеломов живет скромно - например, дважды в неделю он приезжает в охраняемый поселок, где родилась мать Путина, и ухаживает там за яблонями. В остальное время он живет в Петербурге. Его квартиру в поселке на окраине города в 2017 году телеканал "Дождь" оценивал в 18 миллионов рублей ($282 105), примерно в трехдневный доход бизнесмена.

Следует ли из этого, Шеломов - лишь номинальный владелец своего состояния, "Проект" не уточняет.

"Настоящее время" отмечает, что Шеломов по образованию инженер-оптик, который долго работал фотографом в фотоателье. В 2002 году, когда Путин уже два года занимал пост президента России, тогдашний замглавы президентской администрации Игорь Сечин помог устроить 34-летнего Шеломова в петербургское отделение государственной судоходной компании "Совкомфлот" на должность "специалиста по разным вопросам". Из "Совкомфлота" Шеломов уволился в 2017 году после публикации расследования "Новой газеты" и OCCRP.