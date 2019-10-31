В сгоревшем садовом домике в Лиепае найден погибший человек

Ночью, около 4 часов, VUGD получила вызов в Лиепаю. Прибыв на место происшествия работники VUGD обнаружили, что открытым огнем площадью около 15 квадратных метров горит садовый домик.

В ходе проведения работ по тушению пожара сотрудники VUGD нашли погибшего человека. Примерно за полчаса пожар был потушен.

За прошедшие сутки пожарные также выезжали на тушение горящих отходов, оставленной без присмотра еды, мебели, холодильника, сажи в дымоходах двух домов, автомобиля, деревянной будки, нежилого здания и трех жилых домов.