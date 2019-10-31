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Новые смартчасы Huawei GT2 – инновационное, элегантное носимое устройство, призванное помочь их владельцам вести более здоровый и организованный образ жизни. Часы Huawei GT2 снабжены аккумулятором, продолжительность работы которого достигает двух недель, разнообразными фитнес-программами с мониторингом показателей состояния здоровья во время тренировок, функциями, позволяющими принимать звонки посредством Bluetooth, хранить и прослушивать музыку, а также водонепроницаемым корпусом с 3D-стеклом.

Тренер по фитнесу, который похвалит за успехи

Смартчасы GT2 предлагают режимы тренировок по 15 видам спорта и не только по таким популярным, как бег и езда на велосипеде, но и по гребле, плаванию, скалолазанию. Имеется также режим занятий на эллиптическом тренажере.

Так как бег является одним из самых популярных видов спорта среди пользователей смартчасов Huawei, разработчики встроили в новые часы 13 различных программ для бега, в том числе программы разминки, сжигания жира, повышения выносливости и программу мониторинга сердечной деятельности.

Во время тренировки пользователь получает информацию о частоте сердечных сокращений, эффективности тренировки, длине шага, скорости, что помогает ему следить за результатами тренировок и уровнем физической подготовки.

В часах имеется также функция «голосовой помощник», который дает советы и поздравляет пользователя с достижениями.

В режиме тренировок по плаванию смартчасы Huawei ведут мониторинг расстояния, времени, количества потребленных калорий, индивидуальной эффективности пловца (SWOLF), скорости и других показателей, свидетельствующих о результативности тренировок. Модернизированная технология мониторинга пульса TruSeen 3.5, использующая оптический датчик, с высокой точностью производит измерения, помогая профессиональным пловцам контролировать режим тренировок и достигать лучших результатов.

В режиме тренировок по скалолазанию, триатлону и гребле часы отслеживают частоту сердечных сокращений, количество потребленных калорий и другие показатели, например, высоту над уровнем моря, на которой находится пользователь, пройденную дистанцию, индивидуальную эффективность пловца и др. Программа обрабатывает полученные данные, чтобы проинформировать пользователя о достигнутых результатах и прогрессе. В часах GT2 есть также встроенный компас и прибор для измерения давления воздуха.

Следите за состоянием здоровья в течение всего дня

Благодаря интеллектуальной функции мониторинга сердечной деятельности часы Huawei GT2 помогают людям с болезнями сердца предотвратить приступ болезни, например, брадикардии или сердечной недостаточности. Если пульс пользователя (находящегося в состоянии покоя) в течение 10 минут превышает 100 ударов в минуту или не достигает 50 ударов в минуту, часы предупреждают его о возникновении угрозы здоровью. Смартчасы с помощью приложения собирают и обрабатывают данные в режиме реального времени.

Встроенное в Huawei GT2 приложение TruSleep™ 2.0, отслеживает качество сна, частоту сердечных сокращений в режиме реального времени, качество дыхания во сне и анализирует большой объем данных, чтобы помочь пользователю улучшить качество сна.

Часы также оснащены технологией, которая помогает пользователю распознать стресс, что позволяет выявить причины стресса и устранить их. Так, приложение Huawei TruRelax™ содержит дыхательные упражнения для уменьшения стресса, о которых часы GT2 будут напоминать пользователю при обнаружении признаков стресса. Выполнение этих упражнений поможет уменьшить напряжение, мешающее выполнять повседневные дела.

Эффективный и элегантный помощник в повседневных делах

Часы Huawei GT2, способные принимать звонки, SMS-сообщения, электронную почту, уведомления от социальных сетей, напоминания от «календаря» и выполнять другие функции, станут вашим надежным спутником. Смартчасы имеют также функцию Bluetooth, которая действует на расстоянии до 150 м, функцию воспроизведения и хранения музыки (до 500 песен).

Смартчасы Huawei GT2 оснащены 1,39-дюймовым сенсорным экраном AMOLED, новым 3D-стеклом, что делает их также красивым аксессуаром, который поднимет ваш престиж на светском мероприятии.

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Продолжительное время работы аккумулятора

Для обеспечения действия всех контрольно-измерительных устройств и обработки больших объемом информации необходимы мощный аккумулятор и процессор. Чипсет Kirin A1, разработанный компанией Huawei на основе многоядерной микросхемы, обеспечивает высокую вычислительную скорость часов Huawei GT2, быструю обработку данных, длительное время работы аккумулятора, пониженное потребление электроэнергии.

Благодаря разработанным Huawei системам Bluetooth BT5.1 и BLE5.1 часы обладают более высокой способностью антиблокировки, а также воспринимают сигнал телефона с более длинного расстояния, что достигается за счет расширения зоны действия, соответствующей смартфонам Huawei.