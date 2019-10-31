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Невероятное шоу в Англии: "Арсенал" и "Ливерпуль" забили 10 голов на двоих
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ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду, 30 октября, в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал". Основное время завершилось вничью (5:5), а в послематчевой серии пенальти команда Юргена Клоппа оказалась сильнее - 5:4.

На 6-й минуте защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи срезал мяч в собственные ворота.

На 19-й минуте Лукас Торрейра один мяч отыграл. 

26-я минута и уже "Арсенал" вышел вперёд. Автором гола стал Габриэл Мартинелли.

10 минут спустя Мартинелли оформил дубль и сделал счёт 3:1 в пользу "Арсенала".

Ещё до перерыва "Ливерпулю" удалось отыграть один мяч. Всё тот же Мартинелли нарушил правила в собственной штрафной, а Джеймс Милнер реализовал пенальти.

В начале второго тайма Эйнсли Мэйтленд-Найлс забил четвёртый гол в ворота "Ливерпуля".

"Ливерпуль" не собирался сдаваться. На 58-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен забил сумасшедший гол.

На 62-й минуте Дивок Ориги забил ещё один гол в ворота "Арсенала", который ничем не хуже предыдущего.

Затем игрок "Арсенала" Джо Уиллок затмил оба предыдущих гола и сделал счёт 5:4 в пользу лондонцев.

"Ливерпуль" ответил ещё одним голом Ориги и в компенсированное время вырвал ничью.

Ну а в серии пенальти точнее оказались футболисты "Ливерпуля" - 5:4. Единственным футболистом, который не реализовал удар с 11-метровой отметки был Дани Себальос.

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