Невероятное шоу в Англии: "Арсенал" и "Ливерпуль" забили 10 голов на двоих

На 6-й минуте защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи срезал мяч в собственные ворота.

На 19-й минуте Лукас Торрейра один мяч отыграл.

26-я минута и уже "Арсенал" вышел вперёд. Автором гола стал Габриэл Мартинелли.

10 минут спустя Мартинелли оформил дубль и сделал счёт 3:1 в пользу "Арсенала".

Ещё до перерыва "Ливерпулю" удалось отыграть один мяч. Всё тот же Мартинелли нарушил правила в собственной штрафной, а Джеймс Милнер реализовал пенальти.

В начале второго тайма Эйнсли Мэйтленд-Найлс забил четвёртый гол в ворота "Ливерпуля".

"Ливерпуль" не собирался сдаваться. На 58-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен забил сумасшедший гол.

На 62-й минуте Дивок Ориги забил ещё один гол в ворота "Арсенала", который ничем не хуже предыдущего.

Затем игрок "Арсенала" Джо Уиллок затмил оба предыдущих гола и сделал счёт 5:4 в пользу лондонцев.

"Ливерпуль" ответил ещё одним голом Ориги и в компенсированное время вырвал ничью.