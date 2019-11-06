Станешь ли ты моей женой? Самые романтичные поступки в спорте

В Латвии спортсмены также умеют быть романтичными. Так, например, летом, после боя Майриса Бриедиса с Кшиштофом Гловацки, латвийский боксёр сделал предложение своей подруге. Менеджер бойца поделился, что Бриедис хотел, чтобы предложение было особенным. А боксёрский ринг как раз особенное для него место, потому он и хотел задать столь важный вопрос своей подруге именно там.

Майрис Бриедис ФОТО: Ieva Makare/LETA

Многие спортсмены делали предложения после важных событий или побед, но есть и те, кто подошёл к этому событию более творчески.

Тренер университетской бейсбольной команды злоупотребляет своими полномочиями

Иногда очень кстати, когда в твоём распоряжении находится 110 человек, которые могут реализовать твою задумку. Именно этим и воспользовался тренер Университет штата Огайо Аарон Ли, который в свою авантюру втянул все доступные ему человеческие ресурсы.

Предложение руки и сердца, которое задумал Аарон Ли, больше напоминало флешмоб. Игроки команды и персонал начали представление танцем, после чего все участники действа встали в ряд, и каждый подарил будущей жене тренера по розе. В конце на поле вышел сам тренер и сделал предложение своей подруге.

"Он сказал, что забыл в раздевалке кошелёк и попросил его принести. Звучало вполне правдоподобно, так как такое с ним случается довольно часто. Начала догадываться, что дело в чём-то другом, когда на трибунах увидела свою мать", - вспоминает Эшли Ли.

Викинг побеждает противника и делает предложение своей подруге

Швед Александр Густафссон за время своей карьеры был одним из лучших бойцов UFC в полутяжёлой весовой категории. Одну из побед боец использовал, чтобы предложить руку и сердце своей подруге.

В мае 2017-го года Густафссон участвовал в бою с Гловером Тейшера - это был тяжёлый бой для обоих бойцов, но в начале четвёртого раунда шведскому спортсмену удалось нокаутировать противника.

Несмотря на усталость, пот, кровь и только что завершившийся 20-минутный бой, шведский спортсмен был уверен, что это самый подходящий момент, чтобы сделать предложение будущей матери его детей прямо в центре октагона.

Если женщина может сказать "да" потному и окровавленному избраннику, тогда, вполне возможно, что она действительно та единственная.

Богатая на события жизнь футболиста

Венесуэльский футболист Эдуард Белло во время игры в одной из чилийских лиг умудрился пережить несколько ярких событий.

Представляемая Белло "Антофагаста" встретилась с футболистами "Эвертона". Уже в первые минуты матча Белло вывел вперёд свою команду и отправился праздновать забитый гол. Однако игрок миновал объятия членов по команде, чтобы залезть на трибуны и сделать предложение своей девушке.