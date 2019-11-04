Один из ведущих онкологов Латвии Эгил Пурмалис: Рак груди становится все моложе...
Рак груди - самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. О здоровье груди, значении самостоятельной проверки, а также о скрининге рака молочной железы и других связанных с этим важных моментах рассказывают врач-резидент Катрина Пуриня-Либерте и один из ведущих латвийских маммохирургов и онкологов д-р Эгил Пурмалис.
Важность самостоятельной проверки груди
Первый диагностический прием, которым женщина может воспользоваться самостоятельно, не посещая врача, это прощупывание или самостоятельная проверка груди. Проводить ее рекомендуется каждый месяц, чтобы выявить нежелательные изменения в груди и своевременно посетить специалиста для проведения более глубокого обследования. Э. Пурмалис подчеркивает, что
самостоятельную проверку груди нужно делать с подросткового возраста и до конца жизни, так как рак все больше "молодеет", а это значит, что и у девушек рак груди уже не является редкостью.
К тому же, чем раньше женщина начинает самостоятельно проверять грудь, тем быстрее она понимает, в какой именно момент появляются нежелательные изменения.
- Наиболее подходящее время для самопроверки груди - на 10-й день менструального цикла, когда месячные закончились и прошло ощущение набухшей груди.
На какие изменения в груди нужно обратить внимание?
Опухоли делятся на две большие группы - доброкачественные и злокачественные. Чаще всего, особенно у молодых женщин, встречаются доброкачественные образования - кисты и мастопатия. Обычно они достигают довольно больших размеров, и поэтому женщина может ощутить их не только с помощью прощупывания, но и физически (в груди появляется увеличение, которое начинает мешать). К доброкачественным опухолям груди относятся также фиброаденомы, которые обычно обнаруживаются очень рано и особенно распространены у девушек. Для фиброаденомы характерно появление в груди образования, напоминающего горошины. Э. Пурмалис рассказывает, что
конкретные и нащупываемые наружные проявления чаще характерны для доброкачественных опухолей, в то время как злокачественные опухоли вначале могут не ощущаться физически.
О неблагоприятных новообразованиях могут свидетельствовать также изменения кожи.
- Чтобы их проверить, нужно при хорошем освещении встать у зеркала и поднять руки за голову. Если в каком-то определенном месте кожа втягивается или наблюдаются другие изменения, которых не было раньше, нужно как можно скорее обратиться к специалисту.
Э. Пурмалис объясняет, что женщины сами могут выявить изменения в молочных железах, но, к сожалению, часто не делают следующего шага и не идут к специалисту, чтобы пройти углубленные обследования. Маммохирург объясняет это, скорее, психологическими факторами:
женщины, особенно пожилые, не хотят услышать неблагоприятный диагноз, а потому избегают посещения врача и углубленных проверок.
В то же время К. Пуриня-Либерте подчеркивает, что обнаружение изменений в груди наощупь еще не означает что-то злокачественное и необратимое, поэтому не нужно стесняться визита к врачу, ведь, откладывая его, мы уменьшаем возможность успешного выздоровления, в том числе и в случае злокачественных заболеваний.
Что такое скрининг рака груди?
В Латвии у женщин из онкологических заболеваний чаще всего диагностируется рак груди - ежегодно им впервые заболевают более 1000 женщин. Э. Пурмалис отмечает, что возраст пациенток находится главным образом в пределах 50-70 лет, а это значит, что рак груди в основном встречается у пожилых женщин, но при этом наблюдается тенденция, когда рак все больше "молодеет". Учитывая риск для этой возрастной группы, женщинам в возрасте от 50 до 69 лет два раза в год обеспечивается оплачиваемый государством скрининг рака груди (если врач не назначил более частое проведение этого обследования).
Важнейшим обследованием для выявления рака груди является маммография, которая дает возможность лучше и точнее всего диагностировать изменения в груди и намного раньше, чем их можно нащупать.
Это позволяет получить гораздо лучшие результаты лечения, да и операции в этом случае значительно проще и менее травмирующие тело, а этого многие женщины часто боятся,
поясняет Э. Пурмалис.
На практике процедура заключается в том, что женщина раз два года получает по адресу своего задекларированного места жительства письмо с приглашением пройти скрининг на рак груди, после чего отправляется выполнить бесплатно маммографию. Э. Пурмалис призывает женщин посетить отделение радиологии Латвийского онкологического центра, где работают высококлассные специалисты и маммографию можно выполнить, не стоя в длинных очередях.
К маммографии не нужно специально готовиться, это безболезненная процедура, поэтому специалисты призывают не стесняться столь важного для здоровья женщин обследования.
После выполнения маммографии в течение десяти дней будет получен полноценный ответ. Комментируя данные о скрининге рака груди в Латвии, Э. Пурмалис отмечает, что помимо письма с приглашением необходим еще какой-нибудь дополнительный фактор, который побудил бы женщин проходить скрининг рака груди, так как в Латвии это обследование проходят лишь приблизительно 40% женщин, в то время как в Словении и скандинавских странах этот показатель составляет 70-90%. В этих странах, если женщина не пришла на скрининг рака, то ей звонят, объясняют и напоминают о значении этого обследования, что позволяет достичь хороших результатов.
Что делать более молодым женщинам?
К. Пуриня-Либерте отмечает, что у молодых женщин в груди больше железистых тканей, а у пожилых преобладает жировая ткань. Поэтому рекомендуемые проверки тканей груди у них отличаются. К. Пуриня-Либерте и Э. Пурмалис единодушны во мнении, что
для молодых женщин (начиная с 20 лет) именно ультразвуковое исследование - лучший способ выявить изменения в груди. Решение о том, следует ли после УЗИ посетить маммолога, принимает радиолог.
- Для более старших женщин (начиная с 40 лет) из-за структуры молочных желез УЗИ не будет наиболее подходящим обследованием, а полученное изображение не будет столь точным. Поэтому им рекомендуется выполнить маммографию.
Как действовать женщинам после 69?
Э. Пурмалис подчеркивает, что члены одной семьи должны заботиться друг о друге, в частности, женщинам нужно побуждать друг друга посетить врача, чтобы пройти скрининг на рак груди и другие необходимые обследования. Специалист отмечает, что
и после 69 лет женщине необходимо выполнять как самостоятельные проверки груди, так и скрининг рака груди, правда, это будет платная, а не оплачиваемая государством услуга (ее стоимость - от 30 до 40 евро).
Если в предыдущих маммограммах не было опасных изменений, то и после 69 лет скрининг рака груди можно проходить раз в два года.
- Конечно, опухоль может образоваться и в промежутке между обследованиями, но и тогда она не будет столь запущенной и запоздалой, как в случае, когда скрининг рака груди долгое время не проводился.
К какому врачу обратиться
В Латвии первый врач, к которому обращается женщина, - это гинеколог. При этом Э. Пурмалис отмечает:
если у каждой женщины есть свой парикмахер, портной или специалист по маникюру, то было бы хорошо, если бы у нее был бы и свой специалист по здоровью груди, желательно - маммолог.
Также здоровье груди может проверить онколог, однако зачастую это слово создает у женщин неблагоприятный психологический фон. Как показывает опыт Э. Пурмалиса, чаще всего не посещают врача именно пожилые женщины, которым это больше всего нужно. У них создается впечатление, что там может быть что-то серьезное, и нежелание услышать этот серьезный диагноз удерживает их от посещения врача. Молодые женщины воспринимают это более философски и быстро находят дорогу к врачу, чтобы показать новообразование в груди, которого раньше не было.
Рак груди: факторы риска
Э. Пурмалис подтверждает, что нет одного конкретного фактора, который определял бы, насколько велик риск заболеть раком груди. Это совокупность многих факторов, таких, как генетика, наследственность и образ жизни. Согласно научной литературе, влияние генетики на рак груди колеблется в пределах 5-10%. Значительную роль играет также наследственность, которая до сих пор еще не изучена. Однако самое большое влияние на здоровье женской груди и здоровье любого человека оказывает именно образ жизни. Специалист подчеркивает, что
курение, алкоголь, неполноценное и несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни и ожирение - это совокупность факторов, которые значительно повышают риск заболевания.
Особенно осторожными нужно быть женщинам, у которых рано начались месячные (до 12 лет), была поздняя менопауза (после 50 лет) и поздние первые роды (после 30). И K. Пуриня-Либерте, и Э. Пурмалис отмечают, что женщинам, у мам и/или бабушек которых был рак груди, рекомендуется сдать генетические анализы и выяснить, являются ли они носителями этого гена (BRCA1 и BRCA2). Э. Пурмалис поясняет, что женщинам, у которых был обнаружен ген BRCA2, после 25 лет следует регулярно делать магнитный резонанс.
Оба специалиста отмечают, что один из факторов, снижающих риск заболевания раком груди, это кормление грудью. Одновременно в период планирования ребенка женщине настоятельно рекомендуется провести обследования груди, так как
во время беременности в женском организме происходят большие гормональные изменения, и если до этого были зачатки опухоли, то в период беременности она может резко прогрессировать.
Грудные имплантаты и гормональные противозачаточные средства
Э. Пурмалис отмечает, что грудные имплантаты не повышают риска заболевания раком груди и никак не затрудняют диагностику. К тому же, как показывает его опыт, нередко именно те женщины, у которых установлены грудные импланты, регулярно интересуются здоровьем груди, так как их интересует и внешний вид, и то, как имплантат влияет на здоровье.
Ссылаясь на научную литературу, Э. Пурмалис рассказывает, что
использование гормональных противозачаточных средств в отдельных случаях может увеличить вероятность рака груди на 7%, однако однозначно это утверждать нельзя.
- Тем не менее женщинам, пользующимся гормональной контрацепцией, нужно уделять повышенное внимание здоровью груди, так как любые гормоны, поступающие извне, могут вызвать непредсказуемые последствия в организме.
Рецепт здоровой груди
Э. Пурмалис и К. Пуриня-Либерте призывают всех женщин больше думать об образе жизни и ее восприятии, так как именно эти факторы женщина может регулировать сама.
Здоровые привычки, регулярные самостоятельные проверки груди и визиты к специалистам, физически активный образ жизни и положительное отношение к ней - вот наиболее важные предпосылки.
Если учитывать и регулярно соблюдать эти правила, то и онкозаболевания пойдут на убыль.
Приближается Рождество, и оба специалиста напоминают, что лучший подарок себе и близким - это здоровье. Поэтому каждой женщине рекомендуется пройти проверку здоровья груди, а также пригласить с собой мам и бабушек.
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