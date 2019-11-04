Один из ведущих онкологов Латвии Эгил Пурмалис: Рак груди становится все моложе...

К какому врачу обратиться

В Латвии первый врач, к которому обращается женщина, - это гинеколог. При этом Э. Пурмалис отмечает:

если у каждой женщины есть свой парикмахер, портной или специалист по маникюру, то было бы хорошо, если бы у нее был бы и свой специалист по здоровью груди, желательно - маммолог.

Также здоровье груди может проверить онколог, однако зачастую это слово создает у женщин неблагоприятный психологический фон. Как показывает опыт Э. Пурмалиса, чаще всего не посещают врача именно пожилые женщины, которым это больше всего нужно. У них создается впечатление, что там может быть что-то серьезное, и нежелание услышать этот серьезный диагноз удерживает их от посещения врача. Молодые женщины воспринимают это более философски и быстро находят дорогу к врачу, чтобы показать новообразование в груди, которого раньше не было.

Рак груди: факторы риска

Э. Пурмалис подтверждает, что нет одного конкретного фактора, который определял бы, насколько велик риск заболеть раком груди. Это совокупность многих факторов, таких, как генетика, наследственность и образ жизни. Согласно научной литературе, влияние генетики на рак груди колеблется в пределах 5-10%. Значительную роль играет также наследственность, которая до сих пор еще не изучена. Однако самое большое влияние на здоровье женской груди и здоровье любого человека оказывает именно образ жизни. Специалист подчеркивает, что

курение, алкоголь, неполноценное и несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни и ожирение - это совокупность факторов, которые значительно повышают риск заболевания.

Особенно осторожными нужно быть женщинам, у которых рано начались месячные (до 12 лет), была поздняя менопауза (после 50 лет) и поздние первые роды (после 30). И K. Пуриня-Либерте, и Э. Пурмалис отмечают, что женщинам, у мам и/или бабушек которых был рак груди, рекомендуется сдать генетические анализы и выяснить, являются ли они носителями этого гена (BRCA1 и BRCA2). Э. Пурмалис поясняет, что женщинам, у которых был обнаружен ген BRCA2, после 25 лет следует регулярно делать магнитный резонанс.

Оба специалиста отмечают, что один из факторов, снижающих риск заболевания раком груди, это кормление грудью. Одновременно в период планирования ребенка женщине настоятельно рекомендуется провести обследования груди, так как

во время беременности в женском организме происходят большие гормональные изменения, и если до этого были зачатки опухоли, то в период беременности она может резко прогрессировать.

Грудные имплантаты и гормональные противозачаточные средства

Э. Пурмалис отмечает, что грудные имплантаты не повышают риска заболевания раком груди и никак не затрудняют диагностику. К тому же, как показывает его опыт, нередко именно те женщины, у которых установлены грудные импланты, регулярно интересуются здоровьем груди, так как их интересует и внешний вид, и то, как имплантат влияет на здоровье.

Ссылаясь на научную литературу, Э. Пурмалис рассказывает, что

использование гормональных противозачаточных средств в отдельных случаях может увеличить вероятность рака груди на 7%, однако однозначно это утверждать нельзя.

Тем не менее женщинам, пользующимся гормональной контрацепцией, нужно уделять повышенное внимание здоровью груди, так как любые гормоны, поступающие извне, могут вызвать непредсказуемые последствия в организме.

Рецепт здоровой груди

Э. Пурмалис и К. Пуриня-Либерте призывают всех женщин больше думать об образе жизни и ее восприятии, так как именно эти факторы женщина может регулировать сама.

Здоровые привычки, регулярные самостоятельные проверки груди и визиты к специалистам, физически активный образ жизни и положительное отношение к ней - вот наиболее важные предпосылки.

Если учитывать и регулярно соблюдать эти правила, то и онкозаболевания пойдут на убыль.

Приближается Рождество, и оба специалиста напоминают, что лучший подарок себе и близким - это здоровье. Поэтому каждой женщине рекомендуется пройти проверку здоровья груди, а также пригласить с собой мам и бабушек.