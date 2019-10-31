Чт, 31.10.2019
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Футбольная романтика: Парень сделал предложение своей девушке на стадионе "Сконто"

ФОТО: скриншот видео

В среду, 30 октября, футбольный клуб "Рига" во второй раз подряд стал чемпионом Латвии, сыграв вничью с РФШ (1:1). Этот матч запомнится не только футболистам столичной команды, но и девушке по имени Кристина, которой после игры сделали предложение руки и сердца.

Молодой человек вышел на поле после матча, произнёс в микрофон короткую речь, встал на одно колено и задал своей девушке вопрос: "Кристина, ты выйдешь за меня?".  

После небольшой паузы девушка вышла к своему возлюбленному на газон и под аплодисменты собравшихся пара начала обниматься.

Совет да любовь!

Видео очевидца:

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