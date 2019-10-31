Футбольная романтика: Парень сделал предложение своей девушке на стадионе "Сконто"

В среду, 30 октября, футбольный клуб "Рига" во второй раз подряд стал чемпионом Латвии, сыграв вничью с РФШ (1:1). Этот матч запомнится не только футболистам столичной команды, но и девушке по имени Кристина, которой после игры сделали предложение руки и сердца.