Горели вагоны, все кричали: в Пакистане из-за пожара в поезде погибли люди
В пожаре в пассажирском поезде в Пакистане погиб, по меньшей мере, 71 человек. Об этом сообщает портал "Медуза" со ссылкой на Associated Press.
Over 60 killed as fire engulfs passenger train in east #Pakistan: Rescue Official pic.twitter.com/NnP2EVBAT0— Global Times (@globaltimesnews) October 31, 2019
ЧП произошло утром 31 октября неподалеку в провинции Пенджаб. Пожар вспыхнул на газовой плитке во время приготовления еды.
Более 40 пассажиров получили ранения.
На видео, которое демонстрировалось по телевидению, видны горящие вагоны, а также можно слышать крики людей.
Министр здравоохранения провинции Ясмин Рашид заявила, что только 18 трупов можно опознать.
Министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид сообщил, многие люди погибли, поскольку пытались спрыгнуть с горящего поезда на ходу.
Галерея: Пожар в пассажирском поезде в Пакистане