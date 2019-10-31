Чт, 31.10.2019
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Горели вагоны, все кричали: в Пакистане из-за пожара в поезде погибли люди
Фото, видео

Пожар в пассажирском поезде

ФОТО: EPA/Scanpix

В пожаре в пассажирском поезде в Пакистане погиб, по меньшей мере, 71 человек. Об этом сообщает портал "Медуза" со ссылкой на Associated Press.

ЧП произошло утром 31 октября неподалеку в провинции Пенджаб. Пожар вспыхнул на газовой плитке во время приготовления еды. 

Более 40 пассажиров получили ранения.

На видео, которое демонстрировалось по телевидению, видны горящие вагоны, а также можно слышать крики людей. 

Министр здравоохранения провинции Ясмин Рашид заявила, что только 18 трупов можно опознать. 

Министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид сообщил, многие люди погибли, поскольку пытались спрыгнуть с горящего поезда на ходу.

Галерея: Пожар в пассажирском поезде в Пакистане

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