В обмен на алкоголь и €1000 сотрудник СГД разгласил закрытую информацию

Прокуратура предъявила обвинение сотруднику Службы госдоходов (СГД) за распространение закрытой информации и незаконное получение денег и алкоголя, сообщает LETA.
Прокуратура передала дело в суд Видземского предместья Риги.
Сотрудник СГД обвиняется по двум статьям Уголовного закона, а именно, за принятие незаконных благ и за разглашение закрытой информации, которая не является гостайной.
Пресс-секретарь прокуратуры Уна Реке подтвердила, что обвиняемое лицо рассказало информацию, у которой, согласно внутренним правилам СГД, был статус ограниченного доступа.
В обмен за это он получил приблизительно 1000 евро и алкоголь.
За получение благ могут применить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, принудительные работы или денежный штраф. В свою очередь за разглашение информации могут применить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, принудительные работы или денежный штраф.