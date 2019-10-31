В обмен на алкоголь и €1000 сотрудник СГД разгласил закрытую информацию

Прокуратура передала дело в суд Видземского предместья Риги.

Сотрудник СГД обвиняется по двум статьям Уголовного закона, а именно, за принятие незаконных благ и за разглашение закрытой информации, которая не является гостайной.

Пресс-секретарь прокуратуры Уна Реке подтвердила, что обвиняемое лицо рассказало информацию, у которой, согласно внутренним правилам СГД, был статус ограниченного доступа.

В обмен за это он получил приблизительно 1000 евро и алкоголь.