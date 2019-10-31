Чт, 31.10.2019
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В обмен на алкоголь и €1000 сотрудник СГД разгласил закрытую информацию

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

​Прокуратура предъявила обвинение сотруднику Службы госдоходов (СГД) за распространение закрытой информации и незаконное получение денег и алкоголя, сообщает LETA. 

Прокуратура передала дело в суд Видземского предместья Риги. 

Сотрудник СГД обвиняется по двум статьям Уголовного закона, а именно, за принятие незаконных благ и за разглашение закрытой информации, которая не является гостайной. 

Пресс-секретарь прокуратуры Уна Реке подтвердила, что обвиняемое лицо рассказало информацию, у которой, согласно внутренним правилам СГД, был статус ограниченного доступа. 

В обмен за это он получил приблизительно 1000 евро и алкоголь. 

За получение благ могут применить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, принудительные работы или денежный штраф. В свою очередь за разглашение информации могут применить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, принудительные работы или денежный штраф. 

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