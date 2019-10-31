ФОТО: LTV/Ģirts Raģelis

Похороны скоропостижно скончавшегося телеведущего и журналиста Мартиньша Кибилдса состоятся 8 ноября, сообщается в социальной сети Facebook.

Церемония прощания и памятное богослужение состоятся 8 ноября в 11.00 в Торнякалнской церкви, в Риге. Двери в храм будут открыты с 10.30.

Семья Мартиньша Кибилдса будет рада видеть каждого, для кого он был близок и важен, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в субботу, 26 октября, скоропостижно скончался телеведущий Мартиньш Кибилдс (1973-2019).

Кибилдс на Латвийском телевидении вел такие передачи как Atslēgas, Kultūrdeva, Adreses, а ранее и Gribi būt miljonārs? Также он был председатель Латвийского союза архитекторов.