У Сейма 7 ноября планирует собраться около тысячи медработников

Правления Детской больницы, Клинической университетской больницы им. Страдиня, Рижской Восточной больницы издали распоряжения об организации работы в день акции, чтобы работники и учащиеся могли участвовать в протесте.

Также в акции приглашены участвовать крупнейшие региональные больницы Латвии. Во время акции больницы продолжат оказывать неотложную помощь и лечить острых пациентов, а обслуживание пациентов в отделениях будет проходить в режиме выходного дня.