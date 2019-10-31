Чт, 31.10.2019
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У Сейма 7 ноября планирует собраться около тысячи медработников

Карлис Раценис, Илзе Айзсилниеце,Валдис Керис, Даце Кикуте, Айвар Ветра

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Почти тысяча медицинских работников, в том числе сотрудники рижских больниц и студенты-медики, планируют принять участие в акции протеста "Один день без врача", которая состоится возле здания Сейма 7 ноября, сообщил председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис.

Правления Детской больницы, Клинической университетской больницы им. Страдиня, Рижской Восточной больницы издали распоряжения об организации работы в день акции, чтобы работники и учащиеся могли участвовать в протесте. 

Также в акции приглашены участвовать крупнейшие региональные больницы Латвии. Во время акции больницы продолжат оказывать неотложную помощь и лечить острых пациентов, а обслуживание пациентов в отделениях будет проходить в режиме выходного дня.

Акция проходит в знак протеста против недостаточного финансирования медицины в бюджете 2020 года. 

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