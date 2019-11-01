"Динамо" в гостях встречается с "Сочи" - главным конкурентом в турнирной таблице

В предыдущем матче "Динамо" у себя дома уступило пекинскому "Куньлунь Ред Стар" (1:3) и лишило себя возможности подняться с последнего места в турнирной таблице.

В хоккейном клубе "Сочи" на этой неделе произошли изменения в тренерском штабе. На этой неделе руководство команды объявило об уходе с поста исполняющего обязанности главного тренера латвийского специалиста Леонида Береснева. Береснев пробыл у руля "Сочи" всего две недели и вместе с командой одержал одну победу в шести матчах. Теперь его заменит белорус Александр Андриевский.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" и "Сочи" находятся очень близко, поэтому этот матча будет иметь дополнительный стимул для обеих команд. Рижане находятся на 12-м месте (16 очков), а команда из России - на 10-м (19 очков).