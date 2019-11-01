"Динамо" в гостях встречается с "Сочи" - главным конкурентом в турнирной таблице

Сегодня, 1 ноября, рижское "Динамо" проведёт первых из двух выездных матчей регулярного чемпионата КХЛ. В 18:30 по латвийскому времени команда Гирта Анкипанса скрестит клюшки с "Сочи".
В предыдущем матче "Динамо" у себя дома уступило пекинскому "Куньлунь Ред Стар" (1:3) и лишило себя возможности подняться с последнего места в турнирной таблице.
В хоккейном клубе "Сочи" на этой неделе произошли изменения в тренерском штабе. На этой неделе руководство команды объявило об уходе с поста исполняющего обязанности главного тренера латвийского специалиста Леонида Береснева. Береснев пробыл у руля "Сочи" всего две недели и вместе с командой одержал одну победу в шести матчах. Теперь его заменит белорус Александр Андриевский.
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" и "Сочи" находятся очень близко, поэтому этот матча будет иметь дополнительный стимул для обеих команд. Рижане находятся на 12-м месте (16 очков), а команда из России - на 10-м (19 очков).
Что касается противостояния этих двух клубов, то команды встречались между собой 10 раз - счёт 9:1 в пользу "Сочи". Кстати, в ноябре у команд запланировано ещё два матча между собой.