Стиль гостей 3-го дня RFW: Судраба, Зелтиня, просто модники и немного Хэллоуина

Кроме того, в этот день на показах были замечены многие известные в обществе персоны - политик и общественный деятель Ингуна Судраба, актриса Агнесе Зелтиня, предпринимательница Марика Гедерте и другие. Смотрите в нашей галерее, кто и в чем пришел!