Стиль гостей 3-го дня RFW: Судраба, Зелтиня, просто модники и немного Хэллоуина
31-я Рижская неделя моды набирает обороты. Дизайнеры демонстрируют новые коллекции, ну а публика - свой стиль. Третий день RFW совпал с празднованием Хэллоуина, что отчасти отразилось и в модных образах гостей.
Кроме того, в этот день на показах были замечены многие известные в обществе персоны - политик и общественный деятель Ингуна Судраба, актриса Агнесе Зелтиня, предпринимательница Марика Гедерте и другие. Смотрите в нашей галерее, кто и в чем пришел!