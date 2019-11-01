Объявлен конкурс на должность директора театра Dailes, зарплата - 3801 евро

Министерство культуры объявило открытый конкурс на должность члена правления Dailes teatris. Претенденты могут подавать заявки до 2 декабря, рассказала агентству LETA представитель Минкульта Лита Кокале.
Претендент должен обладать безупречной репутацией, академическим высшим образованием или профессиональным образованием второго уровня по социальным и гуманитарным наукам, опытом работы не менее двух лет на руководящей должности в государственном или муниципальном учреждении.
Также требуются владение по крайней мере двумя иностранными языками, в том числе английским, понимание ситуации в культуре, знания о финансовом управлении обществами с государственным капиталом, коммуникационные навыки.
Кандидат наряду с остальными документами должен представить оценку развития театра за три года и план по его дальнейшей деятельности на пять лет с указанием средств для его выполнения, сказала Кокале.
Зарплата члена правления театра Dailes составит 3801 евро до уплаты налогов.
Прежний директор театра Андрис Витолс, проработавший на этой должности 10 лет, решил уйти.