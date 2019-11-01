Объявлен конкурс на должность директора театра Dailes, зарплата - 3801 евро

Претендент должен обладать безупречной репутацией, академическим высшим образованием или профессиональным образованием второго уровня по социальным и гуманитарным наукам, опытом работы не менее двух лет на руководящей должности в государственном или муниципальном учреждении.

Также требуются владение по крайней мере двумя иностранными языками, в том числе английским, понимание ситуации в культуре, знания о финансовом управлении обществами с государственным капиталом, коммуникационные навыки.

Кандидат наряду с остальными документами должен представить оценку развития театра за три года и план по его дальнейшей деятельности на пять лет с указанием средств для его выполнения, сказала Кокале.

Зарплата члена правления театра Dailes составит 3801 евро до уплаты налогов.