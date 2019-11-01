Депутат просит предусмотреть в бюджете 2020 года 1200 евро на снятие надписи со стены Кабинета министров

Депутат Сейма Ивар Зариньш подал предложение по бюджету 2020 года, где просит предусмотреть 1200 евро для того, чтобы со стены Кабинета министров снять надпись "Один закон — одна правда для всех".
Зариньш рассказал агентству LETA, что необходимую сумму на эти работы узнал, проконсультировавшись со строителями, которые, узнав о данной инициативе, пообещали Зариньшу в случае её принятия, снять надпись бесплатно.
Он сделал акцент на том, что предложение возникло, так как правительство не выполняет действующие законы, к тому же премьер-министр Кришьянис Кариньш отказался пояснить мотивы этих действий.
Поправки ко второму чтению бюджета 2020 года могут быть представлены до полудня пятницы.
Парламент планирует утвердить бюджет на следующий год во втором или окончательном чтении на заседаниях 13 и 14 ноября.