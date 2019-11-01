Депутат просит предусмотреть в бюджете 2020 года 1200 евро на снятие надписи со стены Кабинета министров

Зариньш рассказал агентству LETA, что необходимую сумму на эти работы узнал, проконсультировавшись со строителями, которые, узнав о данной инициативе, пообещали Зариньшу в случае её принятия, снять надпись бесплатно.

Он сделал акцент на том, что предложение возникло, так как правительство не выполняет действующие законы, к тому же премьер-министр Кришьянис Кариньш отказался пояснить мотивы этих действий.

Поправки ко второму чтению бюджета 2020 года могут быть представлены до полудня пятницы.