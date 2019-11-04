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При сегодняшнем динамичном ритме жизни и большом количестве предложений каждый желает услышать четкие и убедительные аргументы перед принятием окончательного решения о любой значительной для домашнего хозяйства покупке. Поэтому один из известнейших в мире и крупнейших в Европе производителей бытовой техники BEKO решил опровергнуть самые распространенные мифы о посудомоечных машинах и их использовании. Стоит добавить, что посудомоечные машины нового поколения этого производителя, которые вскоре можно будет приобрести более чем в 100 странах, уже доступны в Латвии, Литве и Эстонии.

Экономить можно экологично

Раздумывая над тем, что же можно сэкономить, используя устройства серии BEKO, первое, что стоит упомянуть, это миф о том, что посудомоечные машины не экономичны. А именно, они якобы потребляют много электроэнергии и воды, при этом еще нанося вред природе.

И здесь нужно признать, что BEKO может гордиться: не только посудомоечные машины, но и абсолютно все их устройства разработаны с заботой о защите природы и в соответствии со стандартом ISO 14001.

Благодаря новейшим технологиям посудомоечные машины бренда BEKO созданы так, чтобы каждый моечный цикл затрачивал как можно меньше воды, одновременно обеспечивая высочайшую эффективность работы. Поэтому устройства этой серии потребляют всего девять литров** воды за один моечный цикл. В свою очередь, при мытье аналогичного количества посуды вручную затрачивается примерно 90 литров*. Семья из четырех человек таким образом в течение года может сэкономить примерно 150 евро. Так что можно с уверенностью говорить о том, что устройства BEKO как экологичны, так и экономичны.

Места хватит на всю посуду

Популярнейший миф, который опровергают устройства BEKO, заключается в том, что в посудомоечной машине якобы невозможно одновременно вымыть большие тарелки, кастрюли или подносы и, например, высокие стаканы. Якобы функциональность устройства ограничена расположением его полок. С этой целью в посудомоечных машинах BEKO произведен ряд улучшений, делающих их использование намного удобнее и сподручнее, по сравнению с аналогичными устройствами.

Например, функция «Acrobat» позволяет регулировать верхнюю корзину посудомоечной машины даже когда она наполнена. Регулировка высоты кружек и полок позволяет максимально эффективно использовать доступное в устройстве пространство (ведь высокие стаканы или маленькие кружечки, например, можно разместить одни над другими). Отдельные модели посудомоечных машин оснащены также многофункциональной третьей корзиной, в которую можно легко поместить для мойки столовые приборы, маленькие чашки для эспрессо или другие предметы малого размера.

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Обычно противни очень жирные и грязные, их неудобно чистить как вручную, так и в посудомоечной машине. Для этого в устройствах BEKO установлены специальные держатели, при помощи которых можно без проблем разметить вплоть до трех грязных противней. Добавленная в комплект посудомоечной машины специальная корзинка облегчает мойку высоких стаканов. Эту корзинку можно легко разместить в посудомоечной машине, а ее конструкция гарантирует, что помещенные в нее стеклянные изделия не повредятся во время мойки. И, наконец, функция регулирования кронштейнов позволяет создать дополнительное место в корзине посудомоечной машины для большой по размеру посуды (например, кастрюль).

Преимущество – безопасности и качеству

Бренд BEKO принадлежит к тем производителям бытовой техники, которые заботятся о безопасности своих пользователей. Система «Water Safe» создана специально для борьбы со случайной утечкой воды и последующим затоплением помещения. В случае утечки подача воды посудомоечной машине просто автоматически отключается. В свою очередь, «функция блокировки доступа для детей» позволяет блокировать кнопки и переключатели. Особенно в случаях, когда с ними могут играться дети. Эта функция также предотвращает сбой настроек при нечаянном прикосновении к LCD дисплею во время работы устройства.

Одна из современнейших функций - это система «GlassShield», созданная специально для стеклянной посуды. Принимая во внимание ее хрупкость, создана технология, которая не только эффективно сохраняет всю стеклянную посуду, но и 20-кратно увеличивает срок ее службы. Достаточно установить ручку GlassShield на уровень жесткости воды в доме, и посудомоечная машина каждый раз подберет режим для достижения самых лучших результатов мытья.

Затрагивая тему сушки, которая актуальна для каждой аккуратной домохозяйки, надо сказать, что благодаря технологии «SteamGloss» вымытые в посудомоечных машинах BEKO кухонные принадлежности и/или посуда действительно блестят как новые. А после того, как их достанут из машины, их можно сразу поставить на свое место, не опасаясь, что на скатерти или в шкафу появятся мокрые пятна. Такой эффект достигается благодаря использованию тепла, скопившегося в камере посудомоечной машины по завершению цикла.

ФОТО: Publicitātes foto

Посудомоечные машины BEKO новейшей серии отмечены высочайшим классом сушки «А». К тому же, эффективная технология «SteamGloss», помимо отличных показателей сушки позволяет сохранить класс энергоэффективности устройства «А+++», что само по себе является преимуществом для любого домашнего хозяйства. Не говоря о заботе об окружающей среде, что является очень важной частью корпоративной философии BEKO.

Место в помещении всегда найдется

Опровергая широко распространенный миф о том, что на кухне не хватит места для посудомоечной машины, конструкторы BEKO предлагают множество решений, облегчающих установку этих устройств даже в самых маленьких и узких помещениях. Съемная поверхность и широкий выбор устройств шириной 45 см позволяет установить посудомоечную машину вместо узких шкафчиков кухни.

ФОТО: Publicitātes foto

Более того, если речь идет о встраиваемых кухонных устройствах, то специальные ножничные петли позволяют приспособить посудомоечную машину под любую кухонную мебель. В свою очередь, тот факт, что устройства BEKO во время своей работы создают очень низкий уровень шума, позволяет использовать их даже в самых маленьких кухнях и небольших квартирах.

Не нужно будет мыть руками

Также широко распространен миф о том, что посудомоечные машины недостаточно тщательно моют посуду, и впоследствии ее все равно нужно перемывать вручную. Устройства серии «BEKO Superia» прекрасно опровергают этот миф, ведь они оборудованы технологией «AquaIntense», которая обеспечивает очень точную и полноценную чистку посуды.

Специальный моющий рукав, разработанный известным производителем бытовой техники, достигает все щели самой грязной посуды. Для более эффективного использования этой технологии существует дополнительная моечная рамка, установленная в самом низу посудомоечной машины. Благодаря ей устройство еще лучше вымывает все, что в него помещено, не пропуская ни единого уголка или щели. Это решение, вместе с улучшенным моечным рукавом, позволяет получить действительно чистую посуду, экономя время самой требовательной домохозяйки.

Заботясь о настоящей чистоте

Но и это еще не все. Осознавая, что жизнь порой удивляет и часто случается так, что двух-трех моечных программ может оказаться мало, эксперты BEKO создали целых восемь различных моечных программ, позволяя легче справляться с разного рода посудой и степенями ее загрязнения.

ФОТО: Publicitātes foto

Например, программа «Auto 45-65°C» сама автоматически выбирает параметры мойки, и пользователю вообще не нужно ни о чем думать, а функция «Fast» пригождается, когда времени очень мало. После ее включения моечный процесс происходит гораздо быстрее, почти в три раза уменьшая необходимое для мойки время, одновременно сохраняя максимальную ее эффективность. Также больше не нужно ждать, пока вся посудомоечная машина будет заполнена, чтобы ее включить. Посуду можно размещать свободно по своему усмотрению, используя возможность вымыть ее, даже когда машина полупустая.

В свою очередь, «Quick & Shine 60°C» - это вообще уникальная программа посудомоечных машин BEKO. Это самая быстрая (продолжительность всего 58 минут) программа полного цикла в классе энергосбережения А, которая идеально подходит для ежедневного мытья посуды. К «быстрым» программам также можно отнести программу «Mini 30», предусмотренную для мойки слабо загрязненной посуды и стеклянных принадлежностей. Сама мойка длится всего 30 минут при температуре 35°C, сберегая и время, и энергию – то, что любое достойное домашнее хозяйство найдет, куда потратить.