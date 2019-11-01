Известный российский врач назвал 5 симптомов, игнорировать которые опасно
Главврач одной из московских клинических больниц, соведущий программы о здоровье "О самом главном" Александр Мясников рассказал, что на опасные заболевания могут указывать симптомы, которые большинству из нас кажутся обычными для организма явлениями. Однако игнорировать их нельзя.
Усталость. По словам Александра Мясникова, нельзя игнорировать усталость в ее нетипичном состоянии.
Если человек был активным, и "вдруг как сглазили" - перестал справляться с привычными делами из-за сильной усталости, - это может быть опасным знаком.
Такой признак может говорить о системной красной волчанке, бореллиозе, депрессии, вирусных инфекциях, отметил врач.
Изжога. Если изжога часто беспокоит человека на протяжении пяти лет и более, воспринимать это как обыденное явление нельзя - необходимо провериться у гастроэнтеролога, советует Мясников.
Он рекомендует при хронической изжоге сделать гастроскопию и тест на бактерию Helicobacter pylori, с заражением которой связано развитие гастрита, язвы, а также рака.
Судороги в ногах. Специалист отметил, что причину судорог в ногах в 60% случаях не могут объяснить даже специалисты. В 40% случаев данное нарушение вызывается дефицитом железа или магния в организме. Помимо судорог в ногах, такой дефицит может провоцировать и другие опасные нарушения.
Запор. Александр Мясников настоятельно рекомендует обращать внимание на любые резкие изменения в работе кишечника - они могут оказаться предвестниками рака этого органа.
Изменения ногтей. Многие женщины могут месяцами не видеть свои ногти в их естественном виде - они постоянно накрашены лаком. Между тем, как уверяет врач, ногти могут указывать на множество проблем со здоровьем - в частности, на псориаз, грибок, а также самый смертоносный рак кожи - меланому.