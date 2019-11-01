Известный российский врач назвал 5 симптомов, игнорировать которые опасно

Усталость. По словам Александра Мясникова, нельзя игнорировать усталость в ее нетипичном состоянии.

Если человек был активным, и "вдруг как сглазили" - перестал справляться с привычными делами из-за сильной усталости, - это может быть опасным знаком.

Такой признак может говорить о системной красной волчанке, бореллиозе, депрессии, вирусных инфекциях, отметил врач.

Изжога. Если изжога часто беспокоит человека на протяжении пяти лет и более, воспринимать это как обыденное явление нельзя - необходимо провериться у гастроэнтеролога, советует Мясников.

Он рекомендует при хронической изжоге сделать гастроскопию и тест на бактерию Helicobacter pylori, с заражением которой связано развитие гастрита, язвы, а также рака.

Судороги в ногах. Специалист отметил, что причину судорог в ногах в 60% случаях не могут объяснить даже специалисты. В 40% случаев данное нарушение вызывается дефицитом железа или магния в организме. Помимо судорог в ногах, такой дефицит может провоцировать и другие опасные нарушения.

Запор. Александр Мясников настоятельно рекомендует обращать внимание на любые резкие изменения в работе кишечника - они могут оказаться предвестниками рака этого органа.