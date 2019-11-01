В Риге, возможно, появятся новые устройства, фиксирующие проезд на красный свет

Глава Управления безопасности сообщения Госполиции Нормунд Крапсис пояснил, что ранее была идея оборудовать такими устройствами уже имеющиеся в Риге стационарные фоторадары. Тогда было предусмотрено, что одно устройство будет находиться в фоторадаре в Риге на Бривибас гатве, а два других будут в Пиньки на 37-м километре дороги Саласпилс-Бабите в обоих направлениях.

Для того, чтобы ввести эту технологию в вышеупомянутые места требуется около 31 000 евро. Этоn вопрос будет решать Совет по безопасности дорожного движения 25 ноября, сказал Крапсис, добавив, что упомянутое финансирование обеспечивается за счёт взносов страховщиков для повышения безопасности дорожного движения.

Крапсис также рассказал, что помимо этого, есть план пилотного проекта о размещении такого устройства еще в трёх местах Риги, однако работающих уже без привязки к фоторадарам.

Госполиция в настоящее время имеет в своём распоряжении 12 мобильных фоторадаров, и Крапсис считает, что этого количества пока достаточно.

Также на данный момент в Латвии имеется 100 стационарных радаров.

В этом году для контроля скорости Госполиция также приобрела 40 новых ручных видеорадаров. Крапсис отметил, что этого пока хватает. Хотя эти радары и были популярны в 90-е, их использование всё ещё актуально, особенно они удобны для дорожных полицейских, которые перемещаются на мотоциклах.