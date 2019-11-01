Пт, 1.11.2019
Люди, по-рабски относящиеся к иностранным государствам, которые подрывают национальную гордость и распродают национальные интересы, должны подвергаться наказанию в соответствии с законом. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Российский хоккеист вышел на лёд в маске с лицом Путина

ФОТО: instagram.com/nikolaylemtyugov

Российский хоккеист Николай Лемтюгов, который выступает за английскую команду "Шеффилд Стилерс", решил отметить Хэллоуин в довольно необычной маске.

30 октября хоккеисты команды "Шеффилд Стилерс" вышли на лёд в специальной форме, посвященной празднованию Хэллоуина. Лемтюгов появился на льду в маске президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Только положительные эмоции! Спасибо за тёплый приём и помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью", - написал Лемтюгов под фотографией в Instagram.

В этот день "Шеффилд Стилерс" в матче Кубка вызова встречался с "Манчестер Шторм" и одержал разгромную победу со счётом 8:2. На счету Лемтюгова хет-трик в этом матче.

Отметим, что хоккеист подписал контракт с английским клубом этим летом, а ранее спортсмен выступал в ряде команд из КХЛ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ