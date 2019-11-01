Российский хоккеист вышел на лёд в маске с лицом Путина

30 октября хоккеисты команды "Шеффилд Стилерс" вышли на лёд в специальной форме, посвященной празднованию Хэллоуина. Лемтюгов появился на льду в маске президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Только положительные эмоции! Спасибо за тёплый приём и помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью", - написал Лемтюгов под фотографией в Instagram.

В этот день "Шеффилд Стилерс" в матче Кубка вызова встречался с "Манчестер Шторм" и одержал разгромную победу со счётом 8:2. На счету Лемтюгова хет-трик в этом матче.