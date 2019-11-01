Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге и нокаутировал 170-килограммового бойца

Британский боксёр Тайсон Фьюри дебютировал в популярнейшем рестлинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), отправив в нокаут американца Брона Строумэна.
Поединок состоялся в Саудовской Аравии. Фьюри, известный своими эпатажными выходками, прошёл путь до ринга в одеянии арабского шейха.
This Tyson Fury entrance 🤣#WWECrownJewel— B/R Wrestling (@BRWrestling) October 31, 2019
(via @WWE) pic.twitter.com/3phrXTnVb8
Встреча Фьюри и Строумэна проходила по всем канонам шоу и к победе был близок каждый из бойцов, но в итоге британцу удалось отправить своего соперника в глубокий нокаут. Во всяком случае, Строумэн сделал вид, что лежит без сознания.
Всем известно, что рестлинг - это спектакль и шоу, правда, травму там получить очень легко. По данным The Sun, за участие в шоу принесло Тайсону Фьюри 15 миллионов долларов.
The #GypsyKing @Tyson_Fury has officially stepped into @BraunStrowman's world. #WWECrownJewel pic.twitter.com/8fY39EhI57— WWE (@WWE) October 31, 2019
После боя Фьюри дал интервью, в котором заявил, что пока не планирует продолжать выступать в рестлинге, а 22 февраля у него запланирован бой-реванш против Деонтея Уайлдера. Пока что этот поединок официально не подтверждён.
Напомним, что первый поединок Уайлдера и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года. Тогда бой завершился вничью. Оба боксёра остаются непобеждёнными на боксёрском ринге.