Пт, 1.11.2019
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Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге и нокаутировал 170-килограммового бойца

Тайсон Фьюри

ФОТО: Reuters/ScanPix

Британский боксёр Тайсон Фьюри дебютировал в популярнейшем рестлинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), отправив в нокаут американца Брона Строумэна.

Поединок состоялся в Саудовской Аравии. Фьюри, известный своими эпатажными выходками, прошёл путь до ринга в одеянии арабского шейха.

Встреча Фьюри и Строумэна проходила по всем канонам шоу и к победе был близок каждый из бойцов, но в итоге британцу удалось отправить своего соперника в глубокий нокаут. Во всяком случае, Строумэн сделал вид, что лежит без сознания.

Всем известно, что рестлинг - это спектакль и шоу, правда, травму там получить очень легко. По данным The Sun, за участие в шоу принесло Тайсону Фьюри 15 миллионов долларов.

После боя Фьюри дал интервью, в котором заявил, что пока не планирует продолжать выступать в рестлинге, а 22 февраля у него запланирован бой-реванш против Деонтея Уайлдера. Пока что этот поединок официально не подтверждён.

Напомним, что первый поединок Уайлдера и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года. Тогда бой завершился вничью. Оба боксёра остаются непобеждёнными на боксёрском ринге.

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