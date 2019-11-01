Пт, 1.11.2019
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Фигуристая модель так прорекламировала бикини, что бикини на ней не нашли
А где купальник?

ФОТО: скриншот instagram.com/tammyhembrow

Австралийская модель Тэмми Хемброу совместно с брендом пляжной одежды Minimale Animale выпустила бикини, что называется, откровеннее некуда. На рекламный пост, который она разместила на своей странице в Instagram обратило внимание The Sun.

Фигуристая модель, на аккаунт которой подписаны 10 миллионов человек,  продемонстрировала новинку на себе. На кадрах она позирует спиной и полубоком к камере таким образом, что на ней видны лишь несколько перекрещенных розовых бретелек.

"Подождите, а где сам купальник?", "Я вижу только стринги", "А зачем тогда вообще что-то надевать?", "Это уже чересчур", - недоумевают пользователи Сети.

К слову, в аккаунте Minimale Animale показано, как эта модель бикини выглядит спереди - стандартные треугольные чашки и трусики с высокой талией. Стоимость такого купальника - 72 фунта стерлингов (около 85 евро).

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