Фигуристая модель так прорекламировала бикини, что бикини на ней не нашли
Австралийская модель Тэмми Хемброу совместно с брендом пляжной одежды Minimale Animale выпустила бикини, что называется, откровеннее некуда. На рекламный пост, который она разместила на своей странице в Instagram обратило внимание The Sun.
Фигуристая модель, на аккаунт которой подписаны 10 миллионов человек, продемонстрировала новинку на себе. На кадрах она позирует спиной и полубоком к камере таким образом, что на ней видны лишь несколько перекрещенных розовых бретелек.
"Подождите, а где сам купальник?", "Я вижу только стринги", "А зачем тогда вообще что-то надевать?", "Это уже чересчур", - недоумевают пользователи Сети.
К слову, в аккаунте Minimale Animale показано, как эта модель бикини выглядит спереди - стандартные треугольные чашки и трусики с высокой талией. Стоимость такого купальника - 72 фунта стерлингов (около 85 евро).