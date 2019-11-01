Таинственная смерть женщины в Саркандаугаве: уголовный процесс возобновлен

В сентябре дело было закрыто, однако согласно решению прокуратуры дело было возобновлено, так как следствие не использовало все возможности для получения вещественных доказательств. Об этом агентству LETA сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска.

Ранее сообщалось, что 11 мая прошлого года в Риге, на проспекте Виестура из окна восьмого этажа выпала женщина 1985 года рождения. Она погибла. Выяснилось, что, возможно, женщину из окна вытолкнули. По подозрению в убийстве Госполиция тут же задержала двух граждан Индии 1992 и 1993 года рождения.