Главным экономистом Swedbank будет Лива Зоргенфрейя

Ранее Лива Зоргенфрейя работала в Генеральном директорате экономических и финансовых дел Европейской комиссии в Бельгии. Она также работала в инвестиционном банке Rothschild, с 2013 года - в отделе макроэкономического анализа Банка Латвии.

В 2010 году Зоргенфрейя получила степень бакалавра социальных наук по экономике и международной политике в Уорикском университете в Великобритании, а степень магистра экономики и публичной политики она получила во Франции.