Главным экономистом Swedbank будет Лива Зоргенфрейя

С сегодняшнего дня, 1 ноября, главным экономистом Swedbank в Латвии начнет работать Лива Зоргенфрейя, ранее занимавшая должность главного экономиста отдела макроэкономического анализа Банка Латвии.
Ранее Лива Зоргенфрейя работала в Генеральном директорате экономических и финансовых дел Европейской комиссии в Бельгии. Она также работала в инвестиционном банке Rothschild, с 2013 года - в отделе макроэкономического анализа Банка Латвии.
В 2010 году Зоргенфрейя получила степень бакалавра социальных наук по экономике и международной политике в Уорикском университете в Великобритании, а степень магистра экономики и публичной политики она получила во Франции.
После Лии Страшун обязанности главного экономиста Swedbank временно исполняла старший экономист Агнесе Буцениеце. Ранее главным экономистом Swedbank в Латвии был нынешний член совета Банка Латвии Мартиньш Казакс.