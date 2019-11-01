Объявлен состав сборной Латвии по хоккею на турнир в Лиепае

Турнир в Лиепае пройдёт с 7 по 9 ноября. Кроме Латвии в этом турнире примут участие Слования, Франция и Беларусь.

Все матчи сборной Латвии покажет телеканал LTV7.

В составе сборной Латвии нашлось место двум вратарям, десяти защитникам и 17 нападающим. 11 игроков представляют хоккейную лигу Optibet, пять хоккеистов из рижского "Динамо", четыре из Швейцарии и КХЛ, а также по одному из Германии и ХК "Рига". Ещё у двух игроков нет клуба.

Главному тренеру сборной Латвии Бобу Хартли на этом турнире будут помогать Артис Аболс, Максим Широков и Сергей Кузнецов.

Первую совместную тренировку латвийские хоккеисты проведут в понедельник в ледовом холле Volvo, а во вторник команда отправится в Лиепаю. Первый матч на турнире команда Хартли проведёт 7 ноября против Словении. На следующий день латвийскую сборную ожидает игра с Францией, а 9 ноября - с Беларусью.

Состав сборной Латвии:

Вратари: Кристерс Гудлевскис, Кристап Назаров.

Защитники: Артур Салия, Ральф Фрейбергс, Хуго Янсонс, Артур Кулда, Роберт Мамчич, Увис Балинскис, Арвилс Бергманис, Сандис Смонс, Ричард Бирзиньш, Кристерс Фрейбергс.