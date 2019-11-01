Объявлен состав сборной Латвии по хоккею на турнир в Лиепае

Федерация хоккея Латвии (LHF) объявила состав национальной сборной, который примет участие в турнире Turkish Airlines в Лиепае.
Турнир в Лиепае пройдёт с 7 по 9 ноября. Кроме Латвии в этом турнире примут участие Слования, Франция и Беларусь.
Все матчи сборной Латвии покажет телеканал LTV7.
В составе сборной Латвии нашлось место двум вратарям, десяти защитникам и 17 нападающим. 11 игроков представляют хоккейную лигу Optibet, пять хоккеистов из рижского "Динамо", четыре из Швейцарии и КХЛ, а также по одному из Германии и ХК "Рига". Ещё у двух игроков нет клуба.
Главному тренеру сборной Латвии Бобу Хартли на этом турнире будут помогать Артис Аболс, Максим Широков и Сергей Кузнецов.
Первую совместную тренировку латвийские хоккеисты проведут в понедельник в ледовом холле Volvo, а во вторник команда отправится в Лиепаю. Первый матч на турнире команда Хартли проведёт 7 ноября против Словении. На следующий день латвийскую сборную ожидает игра с Францией, а 9 ноября - с Беларусью.
Состав сборной Латвии:
Вратари: Кристерс Гудлевскис, Кристап Назаров.
Защитники: Артур Салия, Ральф Фрейбергс, Хуго Янсонс, Артур Кулда, Роберт Мамчич, Увис Балинскис, Арвилс Бергманис, Сандис Смонс, Ричард Бирзиньш, Кристерс Фрейбергс.
Нападающие: Микс Индрашис, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Каспар Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Денис Смирнов, Рихард Мелналкснис, Том Андерсонс, Бруно Забис, Дейвидс Сарканис, Френк Разгалс, Раймонс Микус Витолиньш, Сандис Золманис, Лаурис Баярунс, Роман Неклюдов, Кирилл Галоха и Николай Елисеев.