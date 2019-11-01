Кариньш назвал одну из основных проблем системы здравоохранения

"Трудно понять, каким образом деньги поступают или не поступают в больницы - система непрозрачна, и ее надо улучшать, - сказал Кариньш. - Я уверен, что деньги можно использовать более эффективно.

Он подчеркнул, что в бюджете следующего года больше всего дополнительных средств получит здравоохранение, но просто вложить деньги недостаточно - нужно наводить порядок.

Кариньш добавил, что дополнительно к выделенным в будущем году на медицину 50 млн евро есть еще примерно 144 млн евро, на использование которых Еврокомиссия ранее наложила ограничения. "Эти 144 млн евро, если есть желание, можно перераспределить на зарплаты, следовательно, есть почти 200 млн евро, которые теоретически можно перераспределить на зарплаты. Конечно, у министерства очень много потребностей, не только зарплаты", - заявил премьер.