Журнал опубликовал некоторые подробности смерти Мартиньша Кибилдса

На прошлой неделе Латвию потрясла весть о смерти 46-летнего телеведущего LTV Мартиньша Кибилдса. В распоряжение журнала Vakara Ziņas попала информация о событиях того судьбоносного дня.
Как сообщает издание, сердце Мартиньша Кибилдса остановилось во время семейного путешествия в Нидерланды.
Отмечается, что смерть настигла его неожиданно - 26 октября Мартиньшу на улицах Амстердама стало плохо, и спасти его не удалось.
Напомним, прощание с телеведущим состоится 8 ноября в 11.00 в Торнякалнской церкви, в Риге. Двери в храм будут открыты с 10.30.
Кибилдс на Латвийском телевидении вел такие передачи как Atslēgas, Kultūrdeva, Adreses, а ранее и Gribi būt miljonārs? Также он был председатель Латвийского союза архитекторов.
TVNET выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Мартиньша Кибилдса.