Журнал опубликовал некоторые подробности смерти Мартиньша Кибилдса

Как сообщает издание, сердце Мартиньша Кибилдса остановилось во время семейного путешествия в Нидерланды.

Отмечается, что смерть настигла его неожиданно - 26 октября Мартиньшу на улицах Амстердама стало плохо, и спасти его не удалось.

Напомним, прощание с телеведущим состоится 8 ноября в 11.00 в Торнякалнской церкви, в Риге. Двери в храм будут открыты с 10.30.

Кибилдс на Латвийском телевидении вел такие передачи как Atslēgas, Kultūrdeva, Adreses, а ранее и Gribi būt miljonārs? Также он был председатель Латвийского союза архитекторов.