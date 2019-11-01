Фото: Госполиция просит помощи в опознании мужчины. Его сбил поезд в Сигулде

Сигулдский участок Госполиции просит помощи в установлении личности погибшего мужчины, тело которого было обнаружено 21 октября этого года после того, как его сбил поезд в Сигулдском крае, на улице Нитаурес.

Приметы мужчины: возраст 45 - 55 лет, рост 180 - 190 см.

Особые отличия - татуировки: одна на спине, на правой лопатке - голова волка, вторая на плече правой руки - буква N (или на русском языке буква "И"), третья - на плече левой руки - красный крест, над котором надпись на русском (см. фото).