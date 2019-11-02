Лидер "Динамо" прошлого сезона Линус Виделль перешёл в "Барыс"

Лидер рижского "Динамо" прошлого сезона швед Линус Виделль подписал контракт с казахстанским хоккейным клубом "Барыс".
Виделль начал сезон-2019/2020 без клуба, так как не получил предложения, которое удовлетворило бы его желания.
В пятницу, 1 ноября, стало известно, что шведский нападающий продолжит карьеру в составе "Барыса" - одного из лидеров Восточной конференции. Отмечается, что игрок и "Барыс" заключили одностороннее соглашение сроком до 30 апреля 2020 года.
Эта новость разбила надежды поклонников рижского "Динамо", которые до последнего верили, что швед мог бы вернуться в Латвию. Неофициальная информация гласит, что Виделл в этом сезоне хотел получить 800 тысяч евро.
В прошлом сезоне 34-летний хоккеист был самым результативным игроком рижского "Динамо" - в 49 матчах набрал 48 (24+24) очков. В КХЛ Виделль выступает с 2012 года и за это время провёл 348 матчей, в которых набрал 219 (80+139) очков.